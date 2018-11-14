عربيات ودوليات

في الحلقة الثانية والأخيرة من حوار وزير الشباب الأسبق والقيادي في الحزب «الوطني» المنحل قال د.علي الدين هلال لـ«النهار» أن نظام مبارك سقط بالفعل مساء يوم 27 يناير وأن العنصر الحاسم الذي أدى لرحيل الرئيس الأسبق كان المجلس العسكري لأنه أيد مطالب الشعب وأعلن حماية المتظاهرين.

وكشف د.هلال أن مبارك خالف الدستور بتسليمه السلطة للمجلس العسكري وليس لنائبه اللواء عمر سليمان كما ينص الدستور، ولكن مبارك لجأ لهذا الأمر بسبب الظروف الأمنية الصعبة، كما كشف أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ونائب الرئيس عمر سليمان ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوي عقب أحداث 28 يناير نصحوا مبارك بضرورة مغادرة القاهرة نظرا لاشتعال الأوضاع وكان رده عليهم «هعيش وأموت في بلدي».

وقال وزير الشباب الأسبق ان مصر تمر بمرحلة تعددية حزبية عبثية وأن الأمر يحتاج الى تطوير والى قانون ينظم عمل الأحزاب، مطالبا بحل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان لدورتين متتاليتين وهو ما يطبق في الكثير من دول العالم.

وأضاف أن الحياة النيابية معبرة عن الوضع الحزبي الضعيف، مشيرا الى انه حينما يكون عدد المستقلين في البرلمان المصري أكبر من عدد الحزبيين فهذا أمر غير طبيعي.

وتطرق د.علي الدين هلال الى أسباب فشل الاخوان في حكم مصر ودعوات التصالح معهم.. والى تفاصيل الحوار: ما حقيقة قول الرئيس مبارك لكم خلال أحد اجتماعات الحزب الوطني بأن «مصر مش بلد أحزاب»؟

نعم هذه الجملة قالها لنا بالفعل مبارك، لأنه في حقيقة الأمر كان الحزب الوطني مجرد واجهة فقط للنظام ولم يكن حزباً فعلياً، فكان هناك أشخاص أقوياء به ولم يكن الحزب مصدر قوتهم كما كان يروج وقتها بأن الحزب هو الأقوى في مصر.. وفي شهر أكتوبر عام 2010 قبل أسابيع قليلة من انتخابات برلمان 2010 ذهبنا كهيئة عليا للحزب لمقابلة الرئيس مبارك لعرض خطط الحزب في الانتخابات، وقال لنا تعليقا على تفرد الحزب الوطني بالسلطة: «مصر مش بلد أحزاب» في اشارة قوية منه الى أن الأحزاب في مصر هشة وضعيفة وليس لها دورا وهو أمر واقعي، وكان الهدف السياسي من وجود الحزب الوطني بأعضائه هو اضفاء نوعا من الصبغة الشرعية والديموقراطية على نظام مبارك.

متى أدركت أن نظام مبارك سقط بالفعل؟

يمكن أن نقسم الثورة الى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى انتهت في 28 يناير والثانية انتهت يوم «موقعة الجمل» والمرحلة الثالثة عندما انحاز الجيش للثورة، الا أن المؤشرات والاجتماعات التي تمت قبل ثورة 25 يناير 2011 والتي كان آخر تلك الاجتماعات يوم 24 يناير داخل أروقة الحزب الوطني لم تكن تشير الى حدوث ما حدث نهائيا ولم تكن لدينا أي توقعات أو مؤشرات ناقشناها في اجتماعاتنا وقتها عن امكانية تكرار ما شهدته تونس في مصر، لأن الرأي الغالب وقتها أن مصر ليست تونس ونظام مبارك ليس نظام زين العابدين بن علي، الا أنه تم عرض تقرير وحيد فقط من المهندس أحمد عز أمين التنظيم في الحزب تعليقا على الدعوات التي كانت انتشرت عن» 25 يناير» وكان تقريرا لا يدعو للقلق السياسي وقال أحمد عز لنا: «بكرا يوم صعب لكنه سيمر، وأمناء الحزب بالمحافظات أكدوا أنه لا يوجد ما يستدعي القلق». ورغم أني لا أحب المصطلحات السياسية الدسمة مثل «المطبخ السياسي» الا أننا كنا في المطبخ السياسي قبل ثورة يناير وللعلم كانت الجمعة 28 يناير وليس الثلاثاء 25 يناير هي الاندلاع الحقيقي للثورة لأنه حتى يوم 27 يناير كانت مطالب الثوار وقتها هي اقالة وزير الداخلية فقط اللواء حبيب العادلي ولكن بسبب تجاهل مطالبهم تمسكوا بسقوط النظام حتى سقط نظام مبارك بالفعل لأن الجيش المصري أيد مطالب الشباب ومطالب الشعب برحيل النظام. وأنا أدركت أن نظام مبارك سقط بالفعل مساء يوم الخميس 27 يناير، وحضرت اجتماع هيئة الحزب في هذا اليوم بوجود صفوت الشريف وزكريا عزمي ومفيد شهاب وأحمد عز، وقلت لهم ان الحزب الوطني يجني ثمار رغبته في الانفراد بالحكم وثمار نتائج انتخابات 2010 ويقف وحيداً، ولا يوجد حزب يؤيده أو يسانده. وهذا الاجتماع ظل من 11 صباحا حتى 7 مساءً تقريبا، وانتهى بالمؤتمر الصحافي لصفوت الشريف، وشعرت وقتها بنوع من «البرجلة» والأزمة في صنع القرار، و«ناس ماعندهاش معلومات وما تعرفش ايه البدائل المطروحة»، فعند خروجي من الاجتماع يوم 27 الساعة السادسة والنصف بالضبط، تأكدت تماماً أن النظام قد سقط وأن ما يحدث ليس الا أدوارا سورية غير منضبطة.

ومن كان العنصر الحاسم في رحيل مبارك وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؟

القوات المسلحة كانت هي العنصر الحاسم في رحيل مبارك وتنحيه عن الحكم لأنها ساندت وأيدت مطالب الشارع المصري ونصحت الرئيس مبارك وقتها بضرورة التنحي وظهر هذا واضحا في اجتماع المجلس العسكري قبل التنحي بدون حضور رئيسه واصدار بيان من المجلس العسكري يؤكد فيه مساندة مطالب الشعب ويحمي المتظاهرين وحرص وقتها اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري وقتها على توجيه تحية عسكرية على أرواح الشهداء وكان هذا بمثابة «قضي الأمر»، وتدخل الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري وقتها ونائب الرئيس اللواء عمر سليمان ووزير الدفاع المشير طنطاوي لاقناع مبارك بمغادرة القاهرة نظرا لاشتعال الموقف الا أنه رفض تماما مغادرة مصر وقال «سأعيش في مصر وسأموت في مصر» وهو ما قاله في خطابه الأخير قبل أن يتنحى، وعرضت دولة خليجية على الرئيس مبارك قبل التنحي أن تستضيفه الا أنه رفض مغادرة البلاد، ولحرص المحيطين بالرئيس مبارك والمسؤولين عن تأمين القصر الرئاسي أكدوا له بأن الثوار بدأوا في التوجه للقدوم الى القصر الرئاسي حتى يتنحى مبارك، وكان رد مبارك عليهم لا تستخدموا السلاح ضدهم اذا جاءوا للقصر ورفض تماما قمع المتظاهرين.. لكنه في نفس الوقت خالف الدستور المصري بنقل السلطة منه الى المجلس العسكري وليس لنائبه لأن الفترة التي كانت تمر بها مصر كانت فترة عصيبة وهو رأي أن الأجدر بتولي الحكم المجلس العسكري وليس عمر سليمان، وحزن مبارك الكبير على نهايته كانت لشعوره بأن ما قدمه لمصر خلال 30 عاما من الحكم ضاع هباء منثورا.

وما دور جماعة الاخوان المسلمين في ثورة يناير؟

الاخوان كان لهم دور كبير في الثورة وفي سقوط نظام مبارك وتعاملوا بذكاء شديد حتى تنجح الثورة وحتى يسقط النظام وخاصة في أول أيامها ولم يعلنوا عن هويتهم بشكل صريح، لكنهم تصدروا المشهد بعد أسبوع منها، وتم تنحية الشباب عن المشهد وتصدر الاخوان المشهد السياسي تماما داخل ميدان التحرير، ولم أتفاجأ باعتلاء الشيخ يوسف القرضاوي للمنصة ليؤم المصلين في الميدان.

ننتقل الى محور هام في الحديث عن الشباب المصري.. كنت وزيرا للشباب كيف تقيم منتدى شباب العالم بمشاركة الرئيس السيسي؟

عهد الرئيس السيسي يشهد أمرا ايجابيا للشباب المصري بعقد منتديات شبابية مثل منتدى شباب العالم لحرصه الكبير على ضرورة وأهمية التواصل مع الشباب، فلم يحدث أن رئيس دولة في العالم يجلس مع الشباب بالأيام يتحدث معهم ويناقش أمورهم، وأنا أقترح على جميع المحافظين تنظيم منتديات الشباب على مستوى كل محافظة، وهذا سيكون له هدفا كبيرا وتواصلا مستمرا مع جميع الشباب.

كيف ترى الحياة الحزبية المصرية؟

نحتاج الى تطوير للحياة الحزبية المصرية، وأن تتحول الأحزاب من أشخاص الى برامج وتوجهات وأفكار، وأرى أن مصر بكل ما شهدته من تطورات وأحداث سياسية عقب ثورتي يناير ويونيو ما زالت في مرحلة الانتقال، ومن الناحية الفعلية نحن في مرحلة الانتقال حتى بانتخاب رئيس ووجود برلمان ودستور فمن الناحية القانونية أنهينا المرحلة الانتقالية ولكن فعلياً مازلنا فيها لأن هناك جزء من دستور 2014 لم يطبق، ولا توجد أحزاب سياسية قوية لها دورا في الحياة السياسية المصرية، وهذا متعلق بتعريف شكل المشاركة السياسية من قبل الأحزاب، فمصر ما زالت في مرحلة انتقالية استثنائية تحتاج الى الاصطفاف الوطني.

أصل الأزمات

وما سبب ضعف الأحزاب رغم كثرة عددها؟

وجود أكثر من 104 أحزاب سياسية في مصر هو أمر عبثي ولا يعني وجود مناخ سياسي قوي ولا بد من وجود قانون ينظم العمل الحزبي ويوقف نشاط الكيانات الحزبية غير الجادة وغير المتواجدة على الساحة السياسية، وهناك تجارب في دول أخرى لتنظيم الحياة الحزبية بها قامت على أن الحزب الذي لا يرشح أعضاء له في البرلمان لدورتين متتاليتين يتم حله، وهناك دول تقوم بحل أحزاب ليس لها وجود في البرلمان لدورتين متتاليتين، وكثرة الأحزاب بهذا الشكل هو ضعف للمناخ والنظام الديموقراطي.

ومشكلة ضعف الأحزاب مشكلة تاريخية بدأت عام 1952 عندما ألغت ثورة يوليو الأحزاب واستبدلتها بتنظيم الاتحاد الاشتراكي، بمعنى أن الحاكم وهو في السلطة ينشئ حزباً له، ومنذ 1952 أصبح لدينا سلطة ينشأ من خلالها حزب، وهذا هو الجذر التاريخي لأزمة الحياة الحزبية والسياسية في مصر، وبالتالي هي أزمة لم يخلقها النظام الحالي أو السابق لأنها ميراث تاريخي طويل.

لكن الرئيس السيسي وجه دعوة للأحزاب بضرورة الاندماج حتى يكون هناك مناخا قويا.. لماذا لم تنجح؟

لا بد من الاستجابة الوطنية لدعوة الرئيس السيسي لدمج الأحزاب في كيانات قوية حتى نسير في الطريق الصحيح وتلك الدعوة تعطلت وتأخر تنفيذها بسبب المصالح الحزبية والسياسية التي يسعى الكثير لها والتطلعات الشخصية والرغبة في القيادة والوجاهة الاجتماعية، ومسمى رئيس حزب يمكن أن يسهل لصاحبه أداء خدمات أو مصالح، اضافة الى التناحر والخلافات الشخصية، هذه هي الأسباب التي أدت الى عدم الاندماج حتى الآن.

وكيف ترى أداء البرلمان ودور الأحزاب في الحياة النيابية؟

تركيبة البرلمان المصري الحالية هي معبرة تماماً عن وضع الأحزاب فكيف مع وجود كل تلك الأحزاب في مصر لم تتمكن من أن تكون أغلبية داخل البرلمان الحالي، والمستقلين عددهم أكبر من الحزبيين، فهذا أول ملاحظة والأمر الآخر أن جميع الحزبيين في البرلمان منتشرون بين 18 حزبا مختلفا وأكبر حزب لديه 65 نائبا بدون أغلبية أو عنده أكثرية تحت البرلمان فهو وضع غير طبيعي ولا تعرفه أغلب برلمانات العالم، فهل من الطبيعي أن تكون الأحزاب بهذا الضعف حتى تحت قبة البرلمان ! فهي أمور تحتاج لتفسير. وحتى يكون هناك مشاركة حزبية ومناخا سياسيا قويا فلابد أولاً أن يكون الأغلبية البرلمانية أحزاب وليس مستقلين.

هل تتطلع للعمل الحزبي مرة أخرى أو انشاء حزبا سياسيا؟

نهائيا لا أتطلع لأنني شاركت وأديت واجبي في خدمة بلدي بالشكل الذي رأيته أفضل لي ولبلدي، وأنا سأكمل 75 عاما من عمري قريبا، وأعتقد أن دوري الحالي هو نقل خبرتي بما تعلمته في الحياة العملية والسياسية بعمل حوارات صحافية وكتابة مقالات لأنني تعديت مرحلة العمل مرة أخرى في حزب سياسي أو حتى التفكير في انشاء حزب سياسي.

كيف ترى هجوم البعض على ملف تطوير التعليم؟

لا أعلم لماذا الهجوم المتكرر والكبير الذي يتلقاه نظام التعليم الجديد من أصحاب المصالح الشخصية، فالدولة وضعت نظاما جيدا وتسعى للاصلاح في جميع المجالات وأهمها ملف تطوير التعليم، وأي تغيير سيتم في نظام التعليم في مصر يعتبر خطوة للأمام لأننا في المركز الأخير في التعليم على مستوى العالم. ولا بد من الدعم الكامل للقائمين على هذا الملف، وهناك ارادة سياسية حقيقية نحو النهوض بملف التعليم، وهذا النظام سوف يضع مسمارا في نعش الدروس الخصوصية، بجانب نهاية عصر الكتب الخارجية واعتماد الطالب على الملخصات، سوف ينقل العملية التعليمية من الحفظ الى الابداع، ويشرك الطالب في عملية البحث عن الحقيقة، ولذلك أرى أنه نظاما جيدا ومدروس ويحتاج لدعم ولوقت حتى ينفذ.

ملف جماعة الاخوان وحكمهم لمصر سيظل أحد الملفات الهامة التي عاصرتها بعد ثورة يناير.. لماذا فشلوا في حكم مصر؟

مشكلتهم أنهم كانوا يتخيلون أنهم سيحكمون مصر 500 سنة، ولم يدركوا أنها جماعة احترفت العمل السري وتعودت عليه، وحينما ظهرت للعلن والعمل العلني فشلت وتعثرت، وأداء الاخوان يكون أكثر فاعلية كمعارضة وليس في وجودهم في الحكم، ومفهوم الوطن هو مجرد «حفنة من التراب» ومن ينسى دعوة القيادي الاخوانى البارز عصام العريان لعودة اليهود الى مصر، أو تصريح أحد الشيوخ السلفيين بوجود 200 مليار دولار عند وصول مرسي للحكم!! وتصريح خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الاخوان بأن هناك ما يسمى بالخطة الشاملة للنهضة، والتي أعدت على مدى سنوات وبمساهمة 300 خبيرا، غير أن العنصر الحاسم في ثورة المصريين على الاخوان أنهم أدركوا أن قصر الاتحادية لم يعد مركز اتخاذ القرار في ادارة الدولة المصرية.

وكيف ترى الدعوات المتباعدة بالتصالح مع الجماعة؟

مجرد الحديث عن مصالحة مع الجماعة وقياداتها هو اهدار لمعنى الدولة ولهيبتها، خاصة بعد رفعهم السلاح ضد الشعب المصري، لكن المصالحة بين المصريين المواطنين الذين يلتزمون بالدستور والقانون مسألة حتمية.

وما هي رؤيتك للوضع العربي وأزمات المنطقة؟

ربما أكثر ما يعبر عن حال الدول العربية هو أنه خلال الست سنوات الماضية أصبح أكبر عدد لاجئين في الدول العربية بأرقام تتعدى الملايين، فهناك دول عربية تمر بأزمات سياسية واقتصادية طاحنة وهناك دول أخرى أصيبت بحالة من الجمود السياسي، بجانب نزاعات مسلحة وطائفية في دول محيطة مع دعم قوي دولية ودول اقليمية لعناصر متطرفة لتوسيع دائرة النزاعات واستمرار تلك الأزمات في المنطقة العربية، فتلك هي صورة الوضع العربي حاليا، وأصبح دور الدول الاقليمية غير العربية هو المتصدر وهو من يحدد مصير دول عربية فالأزمة السورية لا تجد فيها طرفا عربيا في المفاوضات فكيف يحدد أطراف غير عربية مصير أزمتي سورية وليبيا، فأين الدور العربي!.

