دوليه

اعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، متصدر الدوري الإسباني ، لدى حصوله اول من امس على جائزة أفضل هداف بيتشيتشي للمرة الخامسة بتسجيله 34 هدفا في موسم 2017-2018، أن النسخة الحالية أشد تنافسا أكثر من أي وقت مضى، وهذا أمر جيد.

وصرح ميسي، غداة الخسارة المفاجئة لبرشلونة على ملعبه كامب نو أمام ريال بيتيس (3-4): إنه أمر جيد. أعتقد بأن التنافس في الليغا (حاليا) أشد من أي وقت مضى، ولا شي سهلا.

والفارق بين حامل اللقب برشلونة (24 نقطة) المتصدر وريال مدريد السادس (20) لا يزيد على أربع نقاط بعد 12 مرحلة. وأضاف ابن الحادية والثلاثين خلال تسلمه الجائزة التي نظمتها صحيفة ماركا الرياضية في مدينة برشلونة: أي فريق يستطيع هزيمة أي فريق آخر، وهذا أمر جيد بالنسبة الى الليغا نفسها والى المتفرجين. آمل أن تستمر على هذا النحو.

وأكد النجم الأرجنتيني الذي حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في الموسم الماضي، أنه استعاد مستواه بعد إصابته بكسر في ساعده خلال المباراة ضد أشبيلية (4-2) في 20 اكتوبر وابتعاده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

وعلق على مشاركته في المباراة الاخيرة ضد بيتيس للمرة الأولى بعد الإصابة، قائلا: صحيح أنه كانت لدي بعض الخشية في بداية اللقاء. لكني تحررت منها مع مرور الوقت. كنت مستعجلا للعودة الى الملاعب.

وحصل ميسي على جائزة أفضل هداف للمرة الخامسة بعد 2010 و2012 و2013 و2017، وأنضم الى الأساطير الثلاثة الفريدو دي ستيفانو، كيني والمكسيكي هوغو سانشيز.

ويتصدر ميسي حاليا ترتيب الهدافين مشاركة مع زميله الأوروغوياني لويس سواريز (9 أهداف لكل منهما)، وقد يدخل أكثر تاريخ البطولة الإسبانية إذا ما استطاع الحصول على لقب الهداف للمرة السادسة ومعادلة رقم الأسطورة الآخر المهاجم الباسكي تيلمو زارا بين 1945 و1953.وأصبح ميسي الهداف المطلق في تاريخ الدوري الإسباني بتسجيله 392 هدفا في 428 مباراة، وسجل للموسم العاشر تواليا 20 هدفا على الأقل.وأعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس عن تأييده لانشاء جائزة تحمل اسم النجم الأرجنتيني بعد اعتزاله.وقال تيباس في هذا الصدد: إنها فكرة جيدة. بالنسبة الي، عندما يتوقف ليو ميسي عن اللعب، يجب انشاء جائزة في الليغا تدعى: ليو-ميسي، مختتما تصريحه آمل أن ننظر اليه نظرة جيدة أيضا. إنه أفضل لاعب في التاريخ.

