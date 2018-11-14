دوليه

كشف ريال مدريد الإسباني، اول من امس عن إصابة لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو بالتواء في كاحل قدمه اليمنى ومدافعه ناتشو في ركبته اليمنى خلال المباراة ضد المضيف سلتا فيغو (2-4) الأحد الماضي في ختام المرحلة الثانية عشرة، وسيغيبان على الأرجح أسابيع عدة عن الملاعب. وكتب النادي الملكي في بيان: «تم تشخيص حالة ناتشو بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى» دون أن يكشف عن مدة غيابه.وأضاف أنه بالنسبة لكاسيميرو «فالأمر يتعلق بالتواء في كاحل قدمه اليمنى» دون أن يحدد أيضا مدة ابتعاده عن الملاعب.

وبحسب الموقع الرسمي الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ناتشو سيغيب نحو شهرين، مشيرة إلى أنه في حال تأكدت مدة الغياب هذه، فإنه سيحرم من المشاركة في بطولة العالم للأندية المقررة الشهر المقبل في الإمارات (من 12 إلى 22 ديسمبر).وتابعت أن كاسيميرو سيغيب من جهته ثلاثة أسابيع، وسيُحرم من خدماته على الخصوص المنتخب البرازيلي في مباراتيه الدوليتين الوديتين ضد الأوروغواي والكاميرون في 16 و20 نوفمبر الحالي تواليا، بالإضافة إلى غيابه عن مباراة النادي الملكي مع مضيفه روما في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 27 منه.

وكان مدرب ريال مدريد المؤقت الأرجنتيني سانتياغو سولاري أجرى 3 تبديلات اضطرارية في مواجهة سلتا فيغو، ففضلا عن كاسيميرو وناتشو، تعرض المدافع الأيسر سيرخيو روغيلون لإصابة عضلية.وتعتبر الإصابات ضربة موجعة جديدة للنادي الملكي الذي يعاني من إصابة خيسوس فاييخو وداني كارفاخال والبرازيلي مارسيلو والفرنسي رافايل فاران.ويعود ريال مدريد إلى المنافسات بعد فترة التوقف الدولية المقررة هذا الأسبوع، حيث سيحل ضيفا على إيبار في 25 نوفمبر الحالي ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري.

وكان ريال مدريد الإسباني وضع ثقته بلاعب وسطه السابق الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي أصبح اول من امس المدرب الدائم للفريق الملكي بعد أن استلم المهمة موقتا اواخر أكتوبر إثر إقالة جولن لوبيتيغي.

وكوفىء إبن الـ42 عاما على البداية المثالية التي حققها مع الفريق الأول بقيادته للفوز في جميع المباريات الأربع الأولى التي خاضها تحت إشرافه، وهو انجاز لم يحققه أي مدرب مع النادي الملكي في مستهل مشواره التدريبي معه.

