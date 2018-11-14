loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أتلتيكو خسر جهود غودين


تأكد غياب المدافع الأوروغوياني الدولي دييغو غودين عن صفوف فريقه أتلتيكو مدريد في المباراة الصعبة أمام برشلونة والمقررة في 24 نوفمبر الحالي ضمن منافسات الدوري الإسباني.وذكر نادي أتلتيكو في بيان له اول من امس: «الفحوص الطبية أظهرت معاناة غودين من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر».وتعرض غودين للإصابة خلال مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو السبت الماضي في الدوري الإسباني والتي حسمها أتلتيكو مدريد لصالحه 3 - 2 .ولم يكشف أتلتيكو عن الوقت التقديري الذي يحتاجه اللاعب للعلاج والتأهيل ولكن الإصابات المماثلة في التشخيص تحتاج عادة لثلاثة أو أربعة أسابيع من العلاج ما يعني عدم لحاقه بالمباراة أمام برشلونة.كما يغيب غودين عن صفوف منتخب أوروغواي في مباراتيه الوديتين أمام منتخبي البرازيل وفرنسا والمقررتين في 16 و20 نوفمبر على الترتيب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة