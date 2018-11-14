دوليه

تأكد غياب المدافع الأوروغوياني الدولي دييغو غودين عن صفوف فريقه أتلتيكو مدريد في المباراة الصعبة أمام برشلونة والمقررة في 24 نوفمبر الحالي ضمن منافسات الدوري الإسباني.وذكر نادي أتلتيكو في بيان له اول من امس: «الفحوص الطبية أظهرت معاناة غودين من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر».وتعرض غودين للإصابة خلال مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو السبت الماضي في الدوري الإسباني والتي حسمها أتلتيكو مدريد لصالحه 3 - 2 .ولم يكشف أتلتيكو عن الوقت التقديري الذي يحتاجه اللاعب للعلاج والتأهيل ولكن الإصابات المماثلة في التشخيص تحتاج عادة لثلاثة أو أربعة أسابيع من العلاج ما يعني عدم لحاقه بالمباراة أمام برشلونة.كما يغيب غودين عن صفوف منتخب أوروغواي في مباراتيه الوديتين أمام منتخبي البرازيل وفرنسا والمقررتين في 16 و20 نوفمبر على الترتيب.

