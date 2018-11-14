دوليه

هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» باعادة ملفات الأندية التي تحوم حولها الشبهات بمخالفة قاعدة اللعب المالي النظيف، وذلك بحسب ما كشف لوكالة فرانس برس.

وجاء موقف الاتحاد الأوروبي بعدما كشفت مجلة «در شبيغل» الألمانية الثلاثاء قبل الماضي في سلسلة جديدة من تسريبات «فوتبول ليكس»، أن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي تعمد التحايل على قوانين اللعب المالي من خلال السماح لأطراف راعية له، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته.

وقالت المجلة الألمانية إنها اطلعت على وثائق داخلية ناقش فيها النادي سبل تغطية عجز يبلغ 10 ملايين جنيه استرليني (13 مليون دولار).

وكشف الاتحاد القاري في بيانه لوكالة فرانس برس أنه «في حالة توفر معلومات جديدة حول ارتكاب مخالفات في قضايا سابقة مقفلة، فهناك إمكانية لإعادة فتح هذه القضايا على اساس كل حالة على حدة». وشدد الاتحاد القاري على أن «اللعب المالي النظيف يعتمد على تعاون الأندية في الاعلان عن وضع مالي كامل وحقيقي.

ويعتمد (اللعب المالي النظيف) على أن تكون المعلومات عادلة ودقيقة».

وتعتبر الادعاءات الأخيرة الأحدث في سلسلة جديدة من تسريبات «فوتبول ليكس»، والتي بدأت مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية نشرها الجمعة الماضي. وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام. وتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية، إلى الإبعاد عن المسابقات القارية. وفي بيانه اول من امس، أشار الاتحاد الأوروبي الى أنه «قبل سبعة أعوام، عانت الأندية الأوروبية من ديون تراكمية بقيمة 1,7 مليار يورو، وفي العام الماضي كانت أرباحها 600 مليون يورو».

