دوليه

سيغيب لاعبا مان يونايتد الإنكليزي بول بوغبا وأنطوني مارسيال وغريمهما في مانشستر سيتي بنجامان مندي عن المباراتين المقبلتين لمنتخب فرنسا بعد غد والثلاثاء المقبل ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية وأوروغواي وديا على التوالي، وذلك بسبب اصابتهم بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم.

والتحق بوغبا ومارسيال اول من امس بمعسكر أبطال العالم في كليرفونتين، كسائر اللاعبين الآخرين الذين استدعاهم المدرب ديدييه ديشان الى التشكيلة لخوض المباراتين، لكن طبيب المنتخب قام بتشخيص «إصابة في عضلات الفخذ الأيسر» لبوغبا الذي غاب الأحد الماضي عن مباراة الدربي التي خسرها يونايتد ضد جاره اللدود مانشستر سيتي (1-3) في الدوري الممتاز، و»مشكلة في الفخذ» لزميله في فريق «الشياطين الحمر» مارسيال وفقا لبيان الاتحاد الفرنسي للعبة.

وأعلن الاتحاد لاحقا انسحاب مندي من المنتخب بسبب التواء في الركبة اليسرى، وتم تعويض مدافع سيتي بلاعب ليون فيرلان مندي (23 عاما) الذي ينضم الى منتخب «الديوك» للمرة الأولى.

وقرر ديشان تعويض بوغبا ومارسيال بلاعبي الدوري الممتاز ايضا موسى سيسوكو (توتنهام) وألكسندر لاكازيت (أرسنال)، لكن الأخير لن يكون قادرا على تلبية الدعوة بعد تشاور بين طبيب المنتخب فرانك لو غال ونظيره في أرسنال بحسب الاتحاد المحلي للعبة، فأفاد مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الحسن بليا (25 عاما) من ذلك لكي ينضم الى المنتخب للمرة الأولى. أما سيسوكو(29 عاما)،فيعود الى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى منذ اكتوبر 2017 حين خاض مباراته الدولية الـ53 ضد بيلاروسيا على «ستاد دو فرانس» ضمن تصفيات مونديال 2018.وتتصدر فرنسا المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل ثلاث نقاط لهولندا من مباراتين ونقطة واحدة لألمانيا من ثلاث.وفي حال عاد رجال ديشان بالتعادل من روتردام أو جددوا الفوز على هولندا (تغلبوا عليها 2-1 ذهابا)، سيحسمون التأهل الى الدور نصف النهائي من هذه البطولة القارية الجديدة بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة التي تجمع في 19 الحالي بين ألمانيا وهولندا.

