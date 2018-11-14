دوليه

ادان الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم امس مهاجم ليفربول دانييل ستوريدج بسوء السلوك بعد انتهاكه للوائح المراهنات.وتتعلق الإدانة بواقعتي انتهاك للوائح المراهنات في يناير الماضي.ووفقا لبيان اتحاد الكرة الإنكليزي «يتعلق الانتهاك الأول بالمراهنة على كرة القدم ، والثاني يتعلق بتقديم معلومات عن كرة القدم يتم الحصول عليها «بحكم موقعه» وهذا «غير مسموح بتداوله». ورد ليفربول في بيان جاء فيه «قدم دانييل تعاونه الكامل والوافي طوال هذه الاجراءات وأكد للنادي أنه سيستمر في ذلك».وأضاف البيان «لقد أكد دانيال أيضا بشكل قاطع أنه لم يسبق أبدا أن راهن على كرة القدم.وتضمن البيان «كما هو الحال مع أي مسألة من هذا النوع ، سنسمح بإتمام الاجراءات بالكامل قبل الإدلاء بأي تعليق إضافي».وقضى ستوريدج النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لوست بروميتش البيون بعد انتقاله له في 29 يناير».وأكد الاتحاد الانكليزي أن ستوريدج لديه مهلة حتى 20 نوفمبر الحالي للرد على هذه الاتهامات.