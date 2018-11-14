دوليه

نال ماسيميليانو اليغري الذي قاد يوفنتوس الى لقب سابع على التوالي في الدوري الإيطالي، جائزة «بانكينا دورو» (المقعد الذهبي) لافضل مدرب في موسم 2017-2018، حسب ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اول من امس.وتوج يوفنتوس بقيادة اليغري الموسم الماضي بطلا للدوري أمام نابولي الثاني، وبكأس إيطاليا على حساب ميلان (4-0)، لكنه خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني الذي توج لاحقا باللقب الثالث تواليا بإشراف مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان، بعد أن كان حل وصيفا له في موسم 2016-2017.وهي المرة الرابعة التي يحصل فيها اليغري على هذا اللقب في تصويت يشارك فيه مدربو الأندية، حيث نال 17 صوتا مقابل 8 أصوات لمدرب نابولي ماوريتسيو ساري (انتقل الى تشلسي الإنكليزي)، ومدرب لاتسيو فيليبي إينزاغي.وتولى اليغري مهمة الإشراف على فريق «السيدة العجوز» في يوليو 2014، وحصل معه على لقب أفضل مدرب ثلاث مرات (2015 و2017 و2018) بعد أن ناله للمرة الأولى مع كالياري عام 2009، في حين كان اللقب عام 2016 من نصيب ساري.

