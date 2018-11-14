دوليه

التحق مهاجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح بمعسكر المنتخب المصري المقام حالياً استعدادا لمواجهة تونس بعد غد ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وكان أول مران للمنتخب شهد غياب 6 لاعبين وهم: محمد صلاح وسام مرسي وطاهر محمد وأحمد منصور ومحمد حمدي واسلام جابر قبل أن ينتظموا في التدريبات اول من أمس.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري اختار 27 لاعبا للمباراة قبل استبعاد الثنائي عمرو السولية ومحمد هاني لاعبي الأهلي للاصابة.

وتضم القائمة 11 محترفا: أحمد المحمدي ( أستون فيلا الانكليزي)، أحمد حجازي (وست بروميتش الانكليزي)، محمد النني (أرسنال الانكليزي)، محمد صلاح (ليفربول الانكليزي)، محمود حسن تريزيغيه (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (باوك اليونانى)، محمد عواد (الوحدة السعودي)، سام مرسي (ويغان الانكليزي)، حسين الشحات (العين الاماراتي)، علي غزال (فانكوفر الكندي)، عمرو طارق (أورلاندو سيتي الأميركي).

ومن المحليين: مروان محسن وأيمن اشرف ومحمد الشناوي وصلاح محسن (الأهلي) وطارق حامد ومحمود حمدي «الونش» ومحمود عبد الرحيم «جنش» (الزمالك) وباهر المحمدي (الاسماعيلي) ومحمد محمود (وادي دجلة) ومحمد أبو جبل (سموحة) ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور (بيراميدز) واسلام جابر (الداخلية) وطاهر محمد (المقاولون).

