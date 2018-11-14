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يبدأ الأزرق الأولمبي في 02:45 عصر اليوم مشواره في الدورة الرباعية التي تستضيفها مدينة دبي حيث يلتقي نظيره الاماراتي على ملعب ذياب عوانة.

وكان وفد المنتخب الأولمبي وصل دبي مساء الاحد الماضي استعدادا للمشاركة في الدورة الى جانب منتخبات الامارات واليابان واوزبكستان. ويباشر الأزرق الأولمبي تدريباته في دبي منذ الأول من أمس على ملعب الحمرية بقيادة الكرواتي راجكو ماجيك فيما يقيم الوفد في فندق رمادا.

وشارك في تدريبات الأزرق أمس على ملعب الحمرية استعدادا للمباراة 30 لاعبا، هم: براك العنزي، سعود الحوشان، عبد الرحمن المجدلي، سلطان خلف، جاسم عتيق، مشعل اديلم، راشد الدوسري، معاذ الظفيري، حمد السعيد، علي عبد الرسول، ناصر سالم، أحمد الصراف، أحمد اسماعيل، فهد عايض وفواز عايض محمد الهويدي، مبارك الفنيني، بدر طارق، فيصل العنزي، عبد الرحمن وادي، علي جمال، هادي الحربي، شبيب الخالدي، عبد المحسن العجمي، عبد الله الشرهان، مشعل خالد، يوسف المسليم، عيد الرشيدي، عبد العزيز مروي وفواز مبيليش.

وكان الجهاز الفني للازرق الاولمبي بقيادة الكرواتي راجكو ماجيك اجتمع بلاعبي المنتخب ظهر أمس في مقر اقامة الوفد حيث استعرض المدرب مع اللاعبين تسجيلات فيديو لاجزاء من المباريات السابقة للفريق مع شرح للايجابيات التي حققها المنتخب والسلبيات التي وقع فيها من اجل تطوير الايجابيات وتلافي الاخطاء في الفترة المقبلة. في حين ركز الجهاز الفني في التدريب الختامي على ملعب الحمرية على النواحي الفنية والخططية تجنبا لارهاق اللاعبين قبيل مواجهة الامارات اليوم.

ويستعد الأزرق الأولمبي لتصفيات كأس اسيا «تحت 23 سنة» والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 حيث تستضيف الكويت تصفيات المجموعة الخامسة في مارس المقبل على أن يتأهل الاول من كل مجموعة الى نهائيات كأس اسيا في الصين يناير 2020، بالاضافة الى تأهل افضل اربع منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها. وأسفرت القرعة عن ووقع الازرق الى جانب منتخبات الاردن وسورية وقرغيزستان.

وكان الأزرق الأولمبي فاز بلقب دورة ودية استضافتها البلاد الشهر الماضي تغلب فيها على نظيريه السعودي والبحريني الا أن المنتخب وقع خلالها في عدة أخطاء يعمل الجهاز الفني من خلال التدريبات وعبر المشاركة في الدورة الحالية على تصحيحه استعدادا للمنافسات الرسمية.

وكان عقد ظهر امس اجتماعا فنيا لمسؤولي المنتخبات المشاركة في الدورة في مقر الاتحاد الاماراتي. وحضر الاجتماع ممثلا للكويت اداري المنتخب الاولمبي شاكر الشطي والمنسق الاعلامي للمنتخب سالم العنزي. يذكر أن مباريات البطولة ستكون منقولة على قناة دبي الرياضية.

