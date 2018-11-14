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أكد الكرواتي روميو يوزاك مدرب الأزرق أن المستوى الذي يقدمه اللاعبون في التدريبات هو الفيصل في اختيار التشكيلة التي ستخوض مواجهتي البحرين وسورية، مضيفا أن جميع اللاعبين دون استثناء مطالبون دائماً ببذل مجهودات مضاعفة سواء في التدريبات أو المباريات للتأكيد على احقيتهم وجدارتهم بارتداء شعار الأزرق. ولفت إلى أن جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار جاهزون لخوض مواجهتي البحرين وسورية، مبينا أنه سيضع اللاعبين تحت مجهره في المباراتين المقبلتين، خصوصا أنه سيمنح جميع اللاعبين الفرصة كاملة من أجل اختيار التشكيلة النهائية التي سيخوض بها تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وكشف أنه يعمل على زرع روح الانتصارات في اللاعبين وعدم تقبل الهزيمة سواء في المباريات الودية أو الرسمية، مضيفا أن هناك سلبيات أبرزتها مواجهة استراليا التي خسرها الأزرق، بالإضافة إلى مباراة لبنان رغم تحقيق الفوز في المباراة الثانية، وهو الأمر الذي يعمل بشكل مستمر على تلافيه في الفترة المقبلة.

وأبدى تفاؤله مؤكداً أن مستوى الأزرق يتقدم من مباراة لأخرى، وموضحا أن روح العمل الجماعي طغت على اللاعبين في التدريبات، الأمر الذي يؤكد أن المنتخب قادم بقوة وينتظره مستقبل كبير.

في السياق ذاته يدير الحكم الاماراتي سلطان المرزوقي مباراة الازرق والبحرين التي تقام غدا على ستاد علي صباح السالم. وهي مباراة دولية ودية يخوضها الأزرق ضمن برنامجه لاستعادة مستواه بعد فترة الايقاف الرياضي التي امتدت إلى ثلاث سنوات. ويعاون المرزوقي في ادارة المباراة مواطنيه مسعود اسماعيل «مساعدا اولا» وجمعة المخيني «مساعدا ثانيا». على صعيد متصل يُعقد المؤتمر الصحافي للمباراة في 11:00 صباح اليوم في قاعة المؤتمرات في اتحاد الكرة، وذلك بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب.

