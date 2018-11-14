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يتواجه القادسية بطل الدوري مع الكويت بطل الكأس في 08:00 مساء اليوم على صالة نادي النصر في لقاء بطولة كأس السوبر لكرة السلة الذي يعتبر انطلاق الموسم الجديد للعبة، فيما يلتقي اليوم ايضا الكويت مع كاظمة في 06:00 مساء ضمن «سوبر» فئة الناشئين.

وينظم الاتحاد مباراة كأس السوبر لفئة الناشئين لاول مرة في تاريخه في الوقت الذي تعتبر النسخة الحالية هي الثالثة لفئة السن العام بعد بطولتي 2012 التي فاز بها الكويت على القادسية 84-82 و2017 التي فاز بها الكويت ايضاً على حساب كاظمة 66-61.

وكان الاتحاد عانى خلال الفترة الحالية من تأخير كبير لانطلاق الموسم الرياضي بسبب عدم جهوزية بعض صالات الاندية من جانب واعتذار بعض الاندية بسبب انشغال صالاتها بتدريبات الفرق من جانب آخر مما تسبب في تأخر انطلاق الموسم الجديد.

ويطمح الابيض الى احتكار البطولة في خزائنه عبر الفوز بالنسخة الثالثة على التوالي في الوقت الذي يريد الاصفر كسر هذا الاحتكار والتتويج باللقب.

