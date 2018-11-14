محلية

اكد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي ان التفوق الكويتي المميز واحتلال صدارة نتائج السكيت والتراب والدبل تراب في البطولة الآسيوية الحادية عشرة لرماية المسدس والبندقية والبطولة الثامنة لرماية أسلحة الخرطوش التي اختتمت اخيرا، دليل على استمرار نجاحات رياضة الرماية الكويتية، مشيدا بجهود اعضاء مجلس ادارة نادي الرماية وكافة العاملين والرماة الابطال.

وقال العتيبي ان ابطال الكويت اثبتوا جدارتهم وبأنهم لا يزالون في طليعة رماة وراميات آسيا في رماية الشوزن ومن الابرز عالميا، رغم المنافسة الضارية التي لقوها من الصين التي قاسمتهم صدارة جدول ميداليات العمومي برصيد 3 ذهبية لكل منهما، علما ان الكويت نالت ايضا 3 فضيات وبرونزية والصين 3 فضيات ومثلها برونزية. كما اشاد العتيبي بالمستوى والنتائج اللافتة لناشئي وناشئات الكويت في منافسات عمومي الخرطوش، وهو ما يؤكد ان المستقبل سيكون زاهرا امام الكويت وان انشطة مدرسة الرمايه تؤتي ثمارها. يذكر ان منتخبا السكيت والتراب للرجال حصدا ذهبيتي الفرق وتألف الاول من منصور الرشيدي وعبدالله الطرقي وسعود حبيب والثاني من عبد الرحمن الفيحان وخالد المضف وطلال الرشيدي. كما نال سعد المطيري ذهبية الدبل تراب وزميله احمد العفاسي الفضية. واحرزت سارة الحوال فضية السكيت للفردي ومنتخب الدبل تراب المكون من سعد المطيري واحمد العفاسي وجراح الشويعر فضية الدبل تراب للفرق ايضا. ونال منتخب السكيت للسيدات برونزية الفرق وتألف من سارة وشهد الحوال ووسمية الجهيل.

