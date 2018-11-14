مال وأعمال

كشف مصدر حكومي مطلع لـ «النهار» أن وزارة المالية تقوم حالياً باعداد آلية متكاملة لصرف التعويضات اللازمة للمتضررين من الأمطار حال استقرار اللجنة الحكومية المشكلة على عدد المتضررين المستحقين واجمالي كلفة الأضرار.

وأشار الى أنه لا يمكن تقدير قيمة الأضرار في الوقت الحالي حتى انتهاء حصر حجم الضرر وأعداد المتضررين، موضحاً أن الصرف سيكون من ميزانية العام المالي الحالي 2018/2019 وبشكل فوري حال تقديم الكشوف المرتقبة للمتضررين.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر معنية أن وزارة المالية تقوم حالياً بوضع آلية شاملة لسد جميع الجوانب المتعلقة بالهدر المالي سعياً منها لزيادة ايرادات الدولة والعمل على وقف الجوانب التي تزيد مستويات عجز الميزانية العامة للدولة.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا، في مقر وزارة الداخلية برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد والاطلاع عن كثب على تفاصيل النتائج والاثار التي ترتبت عليها وعلى الخطط المعدة لمواجهة مثل هذه الظروف وسبل تنفيذها من أجل ضمان سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة وسبل الوقاية من مثل هذه الحوادث وآثارها.

كما استمع المجلس الى تقارير تفصيلية قدمها كل من الوزراء والقياديين حول ما قامت به الجهات المعنية من استعدادات وجهود في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية كل من: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة في العمليات والمرور والدفاع المدني الى جانب الحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء ووزارة الاعلام ووزارتي التربية والصحة وبلدية الكويت والأرصاد الجوية وذلك للوقوف على جميع التفاصيل المتصلة بهذا الحدث.

