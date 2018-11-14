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بكلفة 1.3 مليار دينار وبنسبة زيادة %9.9 عن 2016/2017

1.160 مليار برميل إنتاج النفط في عام

علي حامد
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الأربعاء 14 نوفمبر 2018

قالت مصادر مطلعة لـ«النهار»: إن كلفة انتاج البرميل من النفط والغاز خلال السنة المالية 2017/2018 استمر في الزيادة حيث بلغت قيمتها 1.150 دينار للبرميل بزيادة 119 فلساً للبرميل وبنسبة زيادة بلغت 11.54%، مقارنة بكلفة انتاجية خلال السنة المالية السابقة بلغت 1.031 دينار للبرميل.
وأشارت الى أن زيادة كلفة انتاج البرميل هي نتيجة لزيادة كلفة الانتاج الاجمالية خلال السنة المالية 2017/2018 بما قيمته 120 مليون دينار، بنسبة قدرها 9.9% مقارنة باجمالي كلفة الانتاج خلال السنة المالية 2016/2017، وذلك على الرغم من الانخفاض في اجمالي كمية الانتاج من النفط الخام خلال السنة المالية 2017/2018 بنسبة قدرها 1.5% مقارنة بكمية الانتاج للسنة المالية 2016/2017.
واستمر زيادة متوسط كلفة انتاج البرميل ببعض مكامن انتاج النفط خلال السنة المالية 2017/2018، مقارنة بالسنة المالية 2016/2017 بنسبة وصلت الى 697.2% في بعض المكامن.
وبلغت كمية الانتاج خلال السنة المالية 2017/2018 1.160 مليار برميل ، مقارنة بـ1.178 في السنة المالية السابقة، بزيادة 17.7 مليون برميل، بنسبة 1.5%.
وبلغت تكاليف الانتاج خلال نفس الفترة 1.3 مليار دينار ، مقابل 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2016/2017.
ويصل انتاج الكويت النفطي في الوقت الراهن قرابة الـ2.7 مليار برميل، بسبب اتفاق خفض الانتاج الذي تلتزم به في اطاردول داخل وخارج منطمة «أوبك» ، بينما تفوق الطاقة الانتاجية الفعلية 3.2 ملايين برميل يومياً.


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