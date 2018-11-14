مال وأعمال

تباين أداء الدولار الأميركي مقابل سلة العملات الرئيسة خلال تعاملات، أمس، لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في 16 شهراً. واستفادت عملة الولايات المتحدة بشكل خاص من اتجاه المستثمرين لحيازتها باعتبارها ملاذ آمن في ظل التوترات التجارية وحالات عدم اليقين السياسية في أوروبا اضافة لمخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. واسهمت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تآكل ثقة المستثمرين اضافة للمخاوف بشأن المواجهة بين الاتحاد الأوروبي وايطاليا على خلفية عجز الموازنة.

من جهة أخرى، يترقب المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادة محتملة في معدل الفائدة خلال ديسمبر المقبل بنسبة 0.25%. لكن زوج العملات «الدولار الأميركي-الين الياباني»، فشهد زيادة بنسبة 0.3% لصالح الورقة الخضراء لتسجل 114.14 يناً.

في حين هبط الدولار أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 0.4% لترتفع عملة بريطانيا الى 1.2895 دولار. بينما استقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند مستوى 1.0114 فرنك. وبالنسبة لمؤشر الدولار الرئيس والذي يقيس أداء الورقة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة فاستقر عند مستوى 97.575 بعد أن سجل 97.639 في وقت سابق من التعاملات. ويعتبر مؤشر الدولار عند هذا المستوى قرب أعلى مستوى مسجل في نحو 16 شهراً.

