مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 8.32 ملايين دينار (27.4 مليون دولار) أو 3.43 فلوس للسهم الواحد (1.1 سنت) خلال الربع الثالث من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2018) بارتفاع نسبته 30 في المئة بالمقارنة مع 6.42 ملايين دينار (21.2 مليون دولار) المحققة خلال الربع الثاني من العام الحالي. كما يمثل هذا الربح ارتفاعاً بنسبة 2 في المئة بالمقارنة مع الربح المحقق خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وقد حققت الشركة أرباحاً بقيمة 20.4 مليون دينار أو 9.44 فلوس للسهم الواحد (3.1 سنتا) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بالمقارنة مع ربح بقيمة 22.3 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2017.

كما سجلت الايرادات الاجمالية من العمليات المستمرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة لتصل الى 561 مليون دينار بالمقارنة مع 508 ملايين دينار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وبلغ مجموع الأصول المجمعة خلال هذه الفترة 10 مليارات دينار بالمقارنة مع 10.3 مليارات دينار كما في نهاية عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مشاريع الكويت «طارق عبدالسلام» حققت شركاتنا منذ بداية عام 2018 أداء جيداً على الرغم من التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية في المنطقة، ويعود الفضل في هذا الأداء المستقر الى انسيابية العمليات الداخلية للشركة وتعزيز قدرات شركات المجموعة حيث نستمد قوتنا من استراتيجيتنا طويلة الأجل القائمة على تنويع استثماراتنا».

