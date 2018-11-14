مال وأعمال

أظهر تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن على قطاع النفط والغاز أن يومن أكثر من عشرة تريليونات دولار من الاستثمارات على مدى الاثنين والعشرين عاماً المقبلة من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة والمنتجات البترولية الصناعية.

وبحسب الأرقام الواردة في تقرير توقعات مشهد النفط العالمي في أفق العام 2040، الصادر عن «أوبك»، فان الاعمال في جميع جوانب ومراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز ستحتاج الى تمويل يبلغ حوالي 10.5 تريليونات دولار بين العامين 2017 و2040، محسوبة بأسعار الدولار في العام 2016، لتحقيق سوق نفط «متوازنة ومستقرة.

وتشمل هذه الاستثمارات 7.9 تريليونات دولار في أعمال الاستكشاف والتطوير والانتاج، كالانتاج، أو حوالي 328 مليار دولار سنوياً، فيما سوف تحتاج أعمال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، كالصناعات التحويلية والتكرير، الى حوالي 1.5 تريليون دولار، مع تخصيص ما يقرب من 915 مليار دولار منها لأجل الاصلاحات والصيانة، فيما ستحتاج أعمال الشحن والتخزين وتوزيع النفط والغاز، الى حوالي 1.1 تريليون دولار من الاستثمارات.

وقال الرئيس المشارك لأسواق رأس المال لدى «غولدمان ساكس» ريتشارد كورماك، ان فرص الاستثمار والتمويل «ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً»، معتبراً أنه لا يمكن مناقشة أي استثمار محتمل دون معرفة مصدر التمويل وكلفته، والكلفة المحتملة التي تنطوي عليها فرصة ذلك التمويل. وأشار كورماك، الذي تحدث أمام مؤتمر «أديبك»، الى أهمية وضع استراتيجية شاملة لمخصصات رأس المال لاحراز النجاح في هذا القطاع، مؤكداً أن المستثمرين «يركزون تركيزاً شديداً على اتباع الدورة التي مررنا بها في هذا القطاع».

ويرى كثير من الخبراء في القطاع أن الحصول على التمويل اللازم لمشروعات النفط والغاز الجديدة سوف يزداد تعقيداً، لا سيما مع ابتعاد قطاعات النقل والمواصلات وتوليد الطاقة عن الاعتماد على الهيدروكربونات باتجاه مصادر الطاقة المتجددة. لذلك يُعتبر العثور على خارطة طريق للتمويل في المشهد الجديد لقطاع الطاقة أمراً بالغ الأهمية.

