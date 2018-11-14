مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 1?86 نقطة ليبلغ مستوى 5101?7 نقطة بنسبة 0?04 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 99?8 مليون سهم تمت من خلال 4600 صفقة نقدية بقيمة 16 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 18?31 نقطة ليصل الى مستوى 4747?20 نقطة وبنسبة انخفاض 0?38 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 75?3 مليون سهم تمت عبر 2968 صفقة نقدية بقيمة 6?9 ملايين دينار. وارتفع مؤشر السوق الأول 7?07 نقاط ليصل الى مستوى 5297?04 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?13 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 24?4 مليون سهم تمت عبر 1632 صفقة بقيمة 9?1 ملايين دينار (نحو 30?03 مليون دولار).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه الى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة.وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول الى مراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة الى السوق الرئيس أو سوق المزادات.

