مال وأعمال

صرح أمين عام اتحاد شركات الاستثمار أ.د. رمضان الشراح أنه وبطلب من الاتحاد، فقد عُقد لقاء ضم كل من: مجلس إدارة الاتحاد برئاسة بدر ناصر السبيعي رئيس الاتحاد، ومجلس مفوضي هيئة أسواق المال برئاسة أ. د. أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي، وذلك في مقر الهيئة امس ، في أول لقاء لمجلس إدارة الاتحاد مع مجلس المفوضين الحالي، حيث قام الاتحاد بتهنئة مجلس مفوضي الهيئة بصدور المرسوم الأميري رقم 235 لسنة 2018 بتعيينهم.

كما أبدى الاتحاد تطلعه إلى استمرار التعاون بين الاتحاد والهيئة وتعزيز سبل ومجالات التعاون بين الجهتين، ولما فيه الصالح لبيئة الأعمال في الكويت وبما يصب في صالح اقتصادنا الوطني

وقد أكد السبيعي على استعداد الاتحاد وكذا شركاته الأعضاء لتقديم الرؤى المطلوبة في جميع القضايا المعنية في عمل الأشخاص المرخص لهم، وذلك من منطلق الخبرة العملية والمعنية للاتحاد وأعضائه من شركات الاستثمار.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الارتباط المشترك مثل: نشر الوعي الاستثماري من قبل هيئة أسواق المال وتسهيل الحصول على المعلومات الموثوق بها، موضوع قواعد كفاية رأس المال، كما تمت مناقشة التعاون في مجال التدريب بين اتحاد شركات الاستثمار وهيئة أسواق المال من خلال مركز دراسات الاستثمار الذراع المهني والتدريبي للاتحاد والمرخص من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعتمد لدى ديوان الخدمة المدنية، وغيرها من موضوعات. وفي نهاية اللقاء تبادل طرفي الاجتماع الشكر على التواصل والتعاون ووعدا باستمرار التعاون وتعزيزه بين الجهتين.

