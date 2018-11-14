مال وأعمال

أعلنت شركة «كامكو» للاستثمار، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018. حيث سجلت الشركة صافي ربح للمساهمين وقدره 1.05 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 6 في المئة مقارنة مع 997 ألف دينار حققتها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بربحية سهم بلغت 4.45 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بـ 4.20 فلوس للسهم تحققت في عام 2017.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 12 في المئة ليبلغ 8.6 ملايين دينار تقريباً مقارنة بـ 7.7 ملايين دينار تقريباً لنفس الفترة من عام 2017. وحققت الشركة نمواً في إيرادات الرسوم من الأنشطة التشغيلية بنسبة 34 في المئة حيث ارتفعت من 4.57 ملايين دينار تقريباً في التسعة الأشهر الأولى من 2017، إلى 6.12 ملايين دينار تقريباً في العام 2018. ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو فيصل صرخوه، «يعزى النمو في البيانات المالية المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر المنقضية من العام، إلى نجاح تنفيذ استراتيجية كامكو للنمو والتوسع على مستوى الكويت والمنطقة، فيما تحتفظ الشركة حالياً بقاعدة سيولة قوية وهيكل مالي متين يساعداها على تعزيز تكاملية نموذج أعمال الشركة الحالي، ويمنح مستثمريها النمو في النتائج المرجوة ويخدم مصالح العملاء والمساهمين الكرام».

وأكد صرخوه ان قوة استراتيجيتنا ونموذج اعمالنا التشغيلية تتجلى في توازن أدائنا على مر السنوات، ورؤيتنا المستقبلية التي تتسم بالتفاؤل الحذر، وبثقة أكبر في جدوى المسار الذي اتخذته الشركة، سنسعى جاهدين نحو اقتناص المزيد من الفرص وتقديم مجموعة أكبر من المنتجات التي ستمكننا من المضي بقوة أكبر نحو الريادة.

وعلى صعيد تطور الاعمال، أوضح صرخوه، «خلال الربع الثالث من العام، نجحت كامكو في إصدار سندات لصالحها بقيمة 40 مليون دينار حيث قامت الشركة بدور المدير الرئيسي للإصدار ووكيل الاكتتاب جنباً الى جنب مع بنك الخليج. وبالفعل تم تغطية الصفقة في زمن قياسي لم يتخطى الـ 3 أيام، لتحقق بذلك رقماً قياسياً لأقصر فترة اكتتاب لسند مقوم بالدينار الكويتي في تاريخ السوق المحلي. كما اتمت بنجاح صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 69.528% في شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، والتي تم تصنيفها كواحدة من أكبر 5 صفقات استحواذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية الربع الثالث من عام 2018». ومن ناحية اخرى، عملت الشركة على تدعيم عدد المحافظ الاستثمارية المدارة، فيما واصلت توفير حلول بديلة للاستثمار، بالإضافة إلى تقديم منتجات جديدة، لمساعدة عملائها على تحقيق أهدافهم الاستثمارية الفريدة، وستواصل الشركة تعزيز استثماراتها، رغم التحديات المتتابعة التي تواجه أسواق المال، بهدف تعزيز عروض منتجاتنا».

د اداء الأسواق، استمر اهتمام المستثمرين بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2018، لا سيما في ظل التحسن الأخير في أسواق المال مثل المملكة العربية السعودية والكويت. حيث سجل المؤشر الإقليمي الإجمالي نمواً مضاعفاً خلال الفترة المنقضية من عام 2018، وذلك بفضل جاذبية الأسهم في مختلف الأسواق. هذا، وقد أسهم ارع أر اط إأعلىوى له منذ أروات، في تحسينوات المنطقة ميزانياتها العمومية مما ينعكس على حقيق او ادي الي. إضافة إلى ذلك، فإن دعم الحكومة للقطاع الخاص والجهود المبذولة لتنمية الاقتصاد غير النفطي يبشر بالخير لربحية الشركات التي ظلت متفائلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. هذا، إلى جانب قوة القطاع المصرفي الإقليمي، والذي يوفر بيئة مواتية لنمو متسارع على المدى القريب.

