مال وأعمال

تستضيف غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الأربعاء المقبل وفداً تجارياً مــن جمهوريــة جنوب أفريقيا برئاسة سيما ساردا - مدير إدارة ترويج الصادرات للشرق الأوسط بوزارة التجارة والصناعة ، وذلك في لقاء ستقيمه الغرفة للفعاليات الاقتصادية الكويتية مع وفد جمهورية جنوب افريقيا بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات وكذلك إقامة الشراكات التجارية بين الطرفين، حيث يضم الوفد في عضويته «18» عضواً يمثلون القطاعات التالية: الزراعة، الألبان ومشتقاتها، المشروبات والعصائر، الآلات والأجهزة الكهربائية، معالجة المياه، الكيماويات، الأقمشة، الأحذية، الجلود، ساعات الحائط، البناء، الاستشارات، الأدوية والمواد الصيدلانية.

ودعت الغرفة الأعضاء للحضور والمشاركة في هذا اللقاء بكونه فرصة سانحة للاطلاع على منتجات وخدمات شركات جنوب أفريقيا وعمل شراكات محتملة الأمر الذي يؤدي إلى فتح آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز العلاقات التجارية بين دولة الكويت وجمهوريــة جنوب أفريقيا.

