مال وأعمال

شارك بوبيان ممثلا في رئيس إدارة المخاطر ماجد فانوس في ورشة العمل التى نظمها بنك الكويت المركزي مؤخرا بالتعاون مع السوق المالية الإسلامية الدولية والتى تم خلالها بحث مجموعة من القضايا التى تهم مستقبل البنوك الإسلامية وآليات عملها .

وتطرقت الجلسة الحوارية التى شارك فيها فانوس الى طبيعة المخاطر وإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية واستخدام المشتقات للتحوط للمخاطر المعرضة لها البنوك الاسلامية والمخاطر المتزايدة التي تتعرض لها البنوك الاسلامية مع التطورات الحديثة في الاسواق المالية . بالاضافة الى ذلك فقد ناقشت الجلسة استخدام النماذج المختلفة لقياس المخاطر و مدى تشابه هذه النماذج المستخدمة في البنوك التقليدية.

وكان بنك الكويت المركزي قد نظم ورشة العمل بالتنسيق مع السوق المالية الاسلامية الدولية (ايه.ايه.اف.ام) حيث تم التطرق الى معايير التحوط الاسلامية ومعايير الرهن على اساس السيولة ومعايير الوكالة غير المقيدة ومعيار ادارة السيولة فضلا عن بحث اليات لتطوير ادوات التحوط وادارة السيولة في البنوك الاسلامية بشكل يتناسب مع النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع على مستوى العالم.