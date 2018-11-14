مال وأعمال

«رويترز»: ارتفعت أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين إلى اقتناص الصفقات بعد انخفاض المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر تحت وطأة دولار قوي. و كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 في المئة إلى 1202.57 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر عند 1199.72 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1203.8 دولارات للأوقية. وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداول الذهب في هونغ كونغ لم نر هذا المستوى منذ فترة، لذا نشهد بعض الشراء.

