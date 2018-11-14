loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ارتفاع أسعار الذهب


«رويترز»: ارتفعت أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين إلى اقتناص الصفقات بعد انخفاض المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر تحت وطأة دولار قوي. و كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 في المئة إلى 1202.57 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر عند 1199.72 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1203.8 دولارات للأوقية. وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداول الذهب في هونغ كونغ لم نر هذا المستوى منذ فترة، لذا نشهد بعض الشراء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة