مال وأعمال

احتفل معهد الدراسات المصرفية بتخريج مجموعتين من برنامج «تدريب الخريجين الكويتيين للعمل في القطاع المصرفي والمالي» والذي عُقد بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ومع بنك بوبيان.

عُقد الحفل بحضورالمدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ د. يعقوب الرفاعي، كما حضر الحفل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إيمان الأنصاري - نائب مدير عام شؤون القوى العاملة الوطنية، وكذلك حضر الحفل من بنك بوبيان عادل الحماد مدير عام مجموعة الموارد البشرية، هذا بالإضافة لعدد من المسئولين عن تنفيذ البرنامج من معهد الدراسات المصرفية وبرنامج إعادة الهيكلة، وبنك بوبيان.

وفي كلمة ألقاها الأستاذ د. يعقوب الرفاعي المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، وضّح فيها دور معهد الدراسات المصرفية المُستمر في تنمية وتطوير قدرات العاملين في مُختَلف المجالات، وفي القطاع الخاص تحديداً، لأهمية هذا القطاع في المساهمة في دعم عجلة تنمية الاقتصاد الوطني، كما أشاد الرفاعي بدور القطاع المصرفي والمالي المهم في بناء اقتصاد الدول، مُوجهاً كلمته للخريجين والتي عبرّ فيها عن سعادته في العمل على دعم وتوطين الكوادر الوطنية من الشباب الكويتي حديثي التخرج، بهدف توفير الفرص الوظيفية لهؤلاء الخريجين في القطاعين المصرفي والمالي، مُشيراً إلى أن هذا البرنامج هو ضمن سلسلة من البرامج الناجحة التي قدمها معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ومع بنك بوبيان حيث تم بالفعل توظيف خريجين هذا البرنامج في بنك بوبيان. كما شكر الرفاعي د. محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد وجميع أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم وتعاونهم مع المعهد، وتشجيعهم لتلك المبادرات، كما خص بالشكر بنك بوبيان لدوره الفاعل في تدريب وتوظيف هؤلاء الخريجين.

كما وجّهت إيمان الأنصاري - نائب مدير عام شؤون القوى العاملة الوطنية، كلمة هنّأت فيها الخريجين على اجتيازهم هذا البرنامج بنجاح، موضحةً لهم أن برنامج إعادة الهيكلة يعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت حفظه الله ورعاه، وهي دعم الشباب الكويتي وتنمية مهاراتهم، فهم قادة المُستقبل، حيث بلغ عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص 70000 كويتي، ويعمل برنامج إعادة الهيكلة على تنمية الكفاءات الكويتية وتأهيلهم من خلال التنوع في تقديم الخدمات، حيث يقوم البرنامج بتقديم خدمة التدريب للكويتيين لانها الجسر بين الوظيفة والباحث عن عمل، وقد تم تدريب 50000 كويتي حتى الآن، كما يُقدم البرنامج خدمة الإرشارد الوظيفي لتوجيه الخريجين وإرشادهم للتوظيف، كما يعمل البرنامج على إنشاء مركزاً ريادياً لتنمية العمالة الوطنية، ليكون حاضنة تدريبية لجميع العاملين في القطاع الخاص، كما سيقوم البرنامج بإنشاء وحدة تنظيمية لتكويت الوظائف المتاحة في العقود الحكومية وأفادت الانصاري أن جميع هذه المشاريع والخدمات التي يُقدمها برنامج إعادة الهيكلة تعمل على رفع نسبة العاملين في القطاع الخاص. كما أشادت بالخريجين لقبولهم التحدي باختيارهم القطاع الخاص ليكون البداية لهم في مسارهم الوظيفي.

وشكرت الأنصاري معهد الدراسات المصرفية وبنك بوبيان على جهودهم المبذولة في استقطاب الكفاءات الكويتية والإستثمار فيها. كما شكرت جميع العاملين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على دورهم الفعال في تحقيق النجاح لجميع المشاريع التي يعملون بها. ورحّب عادل الحماد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان بخريجي هذا البرنامج، مُعرباً لهم عن سعادته بانضمامهم لأسرة بنك بوبيان، أحد أهم البنوك العاملة في السوق الكويتي.

