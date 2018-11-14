مال وأعمال

هيئة أسواق المال تستعد لإستضافة أعمال الاجتماع (42) للجنة الإقليمية لمنظمة أفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) وذلك في 22 يناير 2019، في الكويت، وهي الاستضافة الأولى التي تنظمها الهيئة بعد انضمامها الى اللجنة في مايو 2017، وتعد هذه اللجنة إحدى اللجان الإقليمية الأربع الدائمة في منظمة الأيسكو (IOSCO)، وتأتي هذه الاستضافة انطلاقا من حرص الهيئة على دعم مسيرة اللجنة وأولوياتها، كذلك تستعد الهيئة لتنظيم مؤتمرها السنوي الرابع على هامش اجتماع اللجنة وذلك بالتنسيق مع منظمة الأيسكو، بتاريخ 23 يناير 2019، ويأتي المؤتمر تحت عنوان (تطوير سوق المال من خلال المبادرات الإقليمية).

