مال وأعمال

على هامش ملتقى الأعمال والصيرفة العربي الصيني الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع فرنسبنك ومنظمة التعاون المالي الآسيوي من ضمن فعاليات «الأسبوع المالي والمصرفي العربي للعام 2018» الأول من نوعه في لبنان، وأكد رئيس مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد بوخمسين، أن «الكويت كمركز مالي وتجاري في منطقة الخليج، وكمورد رئيس للنفط والغاز، تعتبر هدفاً تتطلّع الصين لبناء أفضل العلاقات التجارية والاقتصادية معه».

ونوّه الى أن «اهمية المنتدى الاقتصادي والمصرفي العربي الصيني الذي نحن فيه اليوم تكمن في أنه وضّح الكثير حول توسّع الصين في الدول العربية وتبادل الخبرات والمعارف بينها وبين الدول العربية»، مثنياً على «العلاقات الصينية الكويتية التي توّجتها زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى الصين وما نجم عنها من اتفاقيات بدأت تترجم على أرض الواقع سواء من خلال طريق الحرير او غيرها».

ووجّه بوخمسين التحية «لنجل سمو أمير البلاد الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، لعمله على انشاء مشروع «مدينة الحرير» التي ستكون بمثابة مركز وصل بين ايران والعراق والخليج، والتي لا بد أن تحجز موقعها كمركز استراتيجي مرموق يواكب طريق الحرير لغرفة التجارة العالمية، وينشّط بالتالي التبادل التجاري ويخلق العديد من فرص العمل وينشّط الموارد البديلة عن النفط»، متمنّياً لسمو أمير البلاد وولي عهده العمر المديد ولاتحاد المصارف العربية برئاسة الشيخ محمد الجراح الصّباح دوام التوفيق والنجاح في عملهم».

واذ اعتبر بوخمسين أن «الكتلة العربية تشكل اليوم أكثر من 12 % من دول العالم في الأمم المتحدة، وهذا يبرّر الانفتاح الصيني الكبير على الدول العربية في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ككتلة دولية مهمة عالمياً، اقتصادياً وجغرافياً وسياسياً»، أكّد أن «الصين بلد غني وكبير بلغ رجال الأعمال فيه مواقع متقدمة وراحوا يستثمرون في جميع الدول، وهم اليوم في صدد تطوير التكنولوجيا والصناعة بشكل غير مسبوق، ما ينذر بمستقبل رائد للصين في صفوف الدول الكبرى»، معتبراً انه «من هنا من مصلحة الدول العربية أن تنشط في بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصرفية مع الصين».

