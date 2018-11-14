مال وأعمال

على هامش فعاليات «الأسبوع المالي والمصرفي العربي للعام 2018» الذي ينظّمه اتحاد المصارف العربية، تحدث الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح لـ «النهار» عن ملتقى الاعمال والصيرفة العربي الصيني الذي انعقد أمس، فأشار الى أن «الصين والعالم العربي يمثلان اليوم ربع سكان العالم وحوالي 20 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي العالمي، في حين أن حجم التجارة العربية الصينية ارتفع 200 مليار دولار، اي ما يعادل خمسة أضعاف ما كانت عليه في العام 2004، ما عزّز فكرة انشاء المصرف العربي الصيني للاستثمار».

ولفت الى أن «الاتحاد وقع على مشروع انشاء هذا البنك الاستثماري العربي - الصيني الشهر الماضي خلال أعمال قمة الاعمال لطريق الحرير ضمن مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي التي ترعاها الحكومة الصينية، وذلك في مدينة جان جاي بالصين، بحضور رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح والرئيس السيد لو جيانزونغ».

وأشار الى انه «عندما نتحدث عن الاستثمار نتحدث عن الكثير من المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية في لبنان وعن اعادة اعمار سورية واليمن والعراق وأي دولة أخرى وعن مشاريع استثمارية على امتداد العالم العربي»، منوهاً الى أن «وجود الصينيين في لبنان، وتحديداً من هم على صلة بطريق الحرير لغرفة التجارة الـ Silk Road يؤكد على جدية الصينيين في اقامة هذه المنصة للتعاون العربي الصيني»، ومشيراً الى أن «الوفد الصيني عبّر عن جدّيته في هذا الملتقى من خلال لقاءات عقدها مع مستثمرين من جميع الدول العربية».

وأكّد فتّوح أن «المصرف العربي الصيني للاستثمار لم يعد مجرّد فكرة، بل تم توقيع اتفاقية انشائه، لكن انشاءه ما زال بحاجة للكثير من النقاشات والقوانين والتشريعات، وسيكون مقرّه لبنان بسبب الاقتصاد الحر المشجّع»، لافتاً الى أن «هذا المصرف لدى انشائه سوف يشرّع الأبواب لاستفادة الدول العربية من الخبرات الصينية الرائدة في أكثر من مجال، على أن يستكمل عمله بالتواصل مع الحكومات لبناء استراتيجية ومشاريع واضحة ومدروسة تتيح المجال للاستفادة منه على أوسع نطاق».

