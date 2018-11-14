مال وأعمال

بمناسبة اليوم العالمي للسكري، الذي يصادف يوم 14 نوفمبر من كل عام، استضاف «KIB» وفداً طبياً من مختبر السالمية للتحاليل الطبية - الألماني، وذلك في مقره الرئيس بهدف إجراء بعض الفحوصات الطبية لجميع موظفي البنك، والتي شملت فحوصات السكري وضغط الدم، إلى جانب تقديم التوصيات والإرشادات الصحية للوقاية من مرض السكري.

وبهذه المناسبة، أفاد «KIB» أن هذه الاستضافة جاءت حرصاً من إدارة البنك على توفير المزيد من العناية بالكوادر البشرية، مشيداً بتجاوب واستحسان موظفي البنك لهذه الفعالية، حيث يسعى البنك إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات المتعددة والرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية السليمة لدى الموظفين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها «KIB» بمثل هذه المبادرات الصحية الهادفة، حيث يحرص البنك دائماً على تبني العديد من الفعاليات الاجتماعية والترفيهية والتوعوية التي ينظمها أو يشارك فيها، مما يعكس اهتمامه بموظفيه على أكثر من صعيد باعتبارهم الثروة البشرية التي يعتمد عليها في تحقيق جميع نجاحاته، ما يرفع من روحهم المعنوية ويحفزهم لتقديم المزيد من الخدمات.

