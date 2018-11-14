مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» اسماء الفائزين بسحوبات حملة «بطاقتك مفتاح بيتك في تركيا» التي أطلقها البنك بهدف منح العملاء مزايا حصرية ضمن اطار استراتيجية الاهتمام بالعميل والحرص على مكافأته، والاستمرار في تقديم وتعزيز باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تلبي تطلعات العملاء وتعزز مكانة البنك الرائدة عالميا.

وجرى السحب في برج «بيتك» بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وفاز كل من سلوى أحمد ناصر العمار، وفتوح خليفة الصباح، ونورة بادي جهز العتيبي بالجائزة وهي عبارة عن: شراء بيت في تركيا لكل منهم، بالإضافة إلى رحلة على درجة رجال الأعمال إلى تركيا مع مرافق والإقامة في فندق 5 نجوم لمدة 5 ليال، وجائزة نقدية بقيمة 5000 دينار لتأثيث البيت الجديد.

وأعربت سلوى أحمد العمار عن سعادتها بالفوز، متوجهة بالشكر لـ «بيتك» على إتاحة مثل هذه الفرصة للعملاء، منوهة بأهمية حملة «بطاقتك مفتاح بيتك في تركيا» التي أتاحت لها فرصة تملك وتأثيث بيت في تركيا.

وقالت: «لقد انتهيت من عملية شراء البيت في مدينة اسطنبول في تركيا، وقمت بتأثيثه بالكامل، حيث تحمل «بيتك»، كل النفقات بما فيها الرحلة على درجة رجال الاعمال والاقامة بفندق 5 نجوم، بالاضافة الى شراء البيت وتأثيثه. كانت تجربة رائعة ومميزة مع «بيتك»، وهذا بكل تأكيد محل للثناء والامتنان».

وتتيح الحملة فرصة الربح للعملاء عند استخدم أي من بطاقات «بيتك» فيزا (السحب الآلي الائتمان البطاقات مسبقة الدفع) لسداد قيمة المشتريات سواء في الكويت أو الخارج.

من جانبه، أعرب نائب مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة في «بيتك»، نمر ياسين عن سعادته بنجاح الحملة التي لاقت صدى واسعا في السوق وترحيبا كبيرا من العملاء، منوها بتركيز الجهود على خدمة العميل وتصميم حملات وخدمات ترتقي لمستوى تطلعاتهم وتعزز ولاءهم لـ «بيتك»، عبر منحهم تجربة مصرفية مميزة ومكافآت وجوائزة غير مسبوقة.

وأضاف ياسين في تصريح صحافي، ان «بيتك» يواصل جهود الشراكة مع شركة فيزا، سيما بعد النجاح الكبير لحملات وخدمات «بيتك»، حيث تبذل الجهود بهدف استمرار تحقيق نقلة نوعية بأعمال وخدمات «بيتك» وبرامج المكافآت.

وأكد ياسين الحرص على تقديم طيف واسع من المزايا للارتقاء بتجربة العملاء وتصميم خدمات تشكل أكثر ملاءمة لهم وأساليب حياتهم بما يرسخ مكانة «بيتك» الرائدة ويزيد من رضا العملاء، منوها بأن «بيتك» يدرس العديد من المبادرات التي سيتم طرحها قريبا، والتي من شأنها ان تعزز تميز «بيتك» في خدمة العملاء، لا سيما وأن خدمة العميل هي من ابرز محاور استراتيجية «بيتك».

