مال وأعمال

في إطار جهود «KIB» المتواصلة في خدمة المجتمع ودعم الفعاليات والنشاطات الاجتماعية والتعاونية المختلفة، التقى ممثلي «KIB» يتقدمهم مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في البنك عثمان توفيقي برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الدعية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين واستغلال الموارد المتاحة لديهما بما فيه منفعة لأبناء منطقة الدعية ومساهميها من جهة وللمجتمع الكويتي ككل من جهة أخرى، بالإضافة إلى تقديم «KIB» مساهمة ودعم للأنشطة الاجتماعية الخاصة جمعية الدعية التعاونية. حيث أعربت إدارة جمعية الدعية من جهتها عن خالص شكرها للبنك على حضوره الدائم في جميع الأنشطة الاجتماعية التي تخدم أبناء منطقة الدعية، وعلى ما يقدمه البنك من مساهمات سخية تهدف إلى تنمية المجتمع والعمل التعاوني في الكويت. مشيدة بتواصل «KIB» الذي جعله يأتي في مقدمة البنوك المحلية الحريصة على تقديم سبل الدعم للقطاع التعاوني الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تخدم المجتمع بشكل عام. يذكر أن «KIB» يواصل نهجه الثابت في دعم وتنمية مؤسسات المجتمع الكويتي ضمن إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية، حيث يبذل «KIB» جهوداً حثيثة لتعزيز مساهماته الاجتماعية في جميع الميادين، مطلقاً المبادرة تلو الأخرى، في إطار برامجه الاجتماعية، التي دأب عليها منذ انطلاقته المتجددة وتحوله إلى بنك يعمل وفق الشريعة الإسلامية السمحاء في عام 2007.

