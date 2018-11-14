مال وأعمال

دعا ممثل عملاء لجنة تيماس «لاسترداد حقوق المستثمرين» د. فارس الشمري جميع الجهات المعنية والمنوطة بتنفيذ القوانين إلى مساندة مفوضي اللجنة لاستعادة حقوق المستثمرين والعملاء، مبينا أن اللجنة انتهت خلال اجتماعاتها الاسبوعية الدورية إلى اختيار اعضاء لجنة إقرار التنازل لشركة «تيماس» العقارية تمهيدا لمخاطبة الجهات المعنية باسترداد اموال العملاء بأسرع وقت ممكن.

وأضاف الشمري في بيان صحافي أن التطورات التي شهدتها المناقشات خلال الاجتماع الاخير تهدف إلى توزيع مهام اعضاء اللجنة كل حسب تخصصه لمتابعة المستجدات في ملف حقوق العملاء وصولا إلى ايجاد الآلية المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة بما يتناسب وضوابط وأحكام القانون الدولي . وأشار إلى أن اللجنة، أوكلت في اجتماعات سابقة مهام كل شخص لمواجهة الاجراءات المستقبلية ، ومناقشة صياغة إقرار التنازل حسب القانون الدولي المعتمد واجراءاته المطلوبة .

وأوضح الشمري أن الشركات العقارية الكويتية قادرة على الاستثمار في حال وجدت فرص وخيارات جيدة من خلال الشراكة مع القطاع العام متمنيا أن يتم طرح المشاريع امام الشركات المحلية لتقوم بدورها في تنمية مشاريع كويت جديدة في إطار «رؤية 2035» كما وأن المواطن الكويتي لديه الرغبة للمساهمة في الشركات التي ستطرح ضمن خطة الدولة لمشاريع الشراكة عبر الاكتتاب العام.

وتابع إن تعزيز سمعة الشركات الكويتية باستثمارات واستقطاب المواطنين للمساهمة بها إنما يعكس قدرة المجتمع الايجابية في بناء اقتصاد الكويت الحديثة والتي يحرص أبناء الكويت إلى التكاتف والتعاون لتحقيق تلك الأهداف التي تخدم الأجيال القادمة.

واختتم الشمري قائلا: إن اللجنة تحرص على حماية حقوق المستثمرين، متمنيا أن تتفهم الجهات الحكومية متطلبات المواطنين والشركات وفتح المجال للجميع لدعم الاقتصاد وتنمية المشاريع بما يدعم في الوقت ذاته تحقيق العائدات على رأس المال .

