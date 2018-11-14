مال وأعمال

اختتم بنك «الخليج»، ورشة عمل مكثفة حول الأمن السيبراني بمشاركة جميع قيادات البنك. وتندرج هذه المبادرة في إطار المبادئ التوجيهية لبنك الكويت المركزي والرامية إلى ضمان مواكبة البنوك للتحديات والتغييرات التي تطرأ في العالم الرقمي، والتي قد يكون لها تأثير على القطاع المصرفي وأدائه.

قاد ورشة العمل المدير الإداري وممارس المخاطر السيبرانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى شركة كرول، السيد أندرو بيكيت، الذي قام من خلالها بتوجيه قيادات البنك حول مجال الأمن السيبراني، حيث سلط الضوء على عدة أمثلة عملية حول كيفية تأثير هذا التحدي الجديد على البنوك في جميع أنحاء العالم. وتمحور تركيز التدريب حول الخطوات الأساسية التي ينبغي على جميع البنوك مراعاتها في العصر الرقمي، لضمان أمن وسلامة بياناتهم الخاصة ومعاملاتهم وكذلك دراسات الحالة من داخل المنطقة وخارجها. وتعليقًا على أهمية حماية بيانات البنك ومعلومات العملاء، صرح سلمى الحجاج- مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج مع موظفين البنك قائلاً: «يأخذ بنك الخليج على محمل الجد المخاطر المتعلقة بالفضاء السيبراني، ونتعامل مع هذا التحدي بفعالية لضمان أمن وسلامة بيانات العملاء ومعاملاتهم ضد أي محاولات خبيثة».

