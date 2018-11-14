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لندن - «كونا»: قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست) اقتربت من نهايتها لكنها اقرت في نفس الوقت بدخول المفاوضات مرحلة «صعبة للغاية».

وأكدت ماي في خطاب لها مساء الاثنين بمناسبة تنصيب العمدة الجديد للحي المالي للندن بيتر استلين ان الطرفين يرغبان دون شك في التوصل لاتفاق والمفاوضات تسعى بكل قوة لتحقيق تقدم لتخطي العقبات المتبقية. وذكرت ان هذه المفاوضات لا تمثل مصلحة خاصة لاي مسؤول لانها تتعلق بالمصالح الوطنية العليا ومستقبل العلاقات التجارية بين شريكين كبيرين موضحة ان «المفاوضات تهدف لتحقيق الاهداف الضرورية وليس الاهداف البسيطة والسهلة».

