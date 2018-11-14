loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بريطانيا: مفاوضات الخروج من اليورو اقتربت من نهايتها


لندن - «كونا»: قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست) اقتربت من نهايتها لكنها اقرت في نفس الوقت بدخول المفاوضات مرحلة «صعبة للغاية».
وأكدت ماي في خطاب لها مساء الاثنين بمناسبة تنصيب العمدة الجديد للحي المالي للندن بيتر استلين ان الطرفين يرغبان دون شك في التوصل لاتفاق والمفاوضات تسعى بكل قوة لتحقيق تقدم لتخطي العقبات المتبقية. وذكرت ان هذه المفاوضات لا تمثل مصلحة خاصة لاي مسؤول لانها تتعلق بالمصالح الوطنية العليا ومستقبل العلاقات التجارية بين شريكين كبيرين موضحة ان «المفاوضات تهدف لتحقيق الاهداف الضرورية وليس الاهداف البسيطة والسهلة».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة