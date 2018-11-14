مال وأعمال

عقدت مجموعة زين مؤتمرها الثاني لتمكين المرأة في الكويت، والذي شهد مشاركة واسعة من جميع شركاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الحدث الذي تهدف منه تعزيز خطواتها نحو التنوع بين الجنسين في بيئة الأعمال، ودعم الجهود الموجهة لتمكين المرأة وفق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن فعاليات المؤتمر شهدت استعراض موسع لجميع المبادرات والخطط المستقبلية، والتعرف على حجم الإنجازات والمبادرات التي تحققت على أرض الواقع لتحقيق هذه الأهداف الإنمائية، مبينة أن مبادرة تمكين المرأة التي تلقى دعما قويا من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، تستهدف بناء ودعم قدرات المرأة وتعظيم دورها في تطوير وقيادة الأعمال.

وأفادت زين أن جلسات العمل والنقاشات الحوارية التي انعقدت تحت عنوان «نحن» ركزت على كيفية التطبيق الأمثل لمبادرات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتنمية القدرات القيادية، حيث شهدت حضورا موسعا من القيادات العليا والمديرين التنفيذيين في مجموعة زين وشركاتها التابعة، إلى جانب عدد من المتحدثين والمدربين الإقليميين والدوليين من بينهم جوانا بارش مدير Emerita في مجموعة ماكنزي للاستشارية العالمية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي الذي شارك بورقة عمل في فعاليات الاجتماع السنوي لتمكين المرأة «نؤمن أن الوعي والإدراك بقضية التمييز بين الجنسين هما الدافع الأول للمؤسسات نحو تبني مبادرات تمكين المرأة، وتكثيف مواردها لتطوير القدرات مستقبلا، حيث إن التنافس على التنوع بين الجنسين سيخلق بيئة أعمال صحية».

وأضاف الخرافي قائلا «هذا التوجه سيخدم في النهاية نمو الأعمال، فمن خلال هذه البرامج والمبادرات الموجهة، فإننا سنكون في موقف أفضل لتعزيز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتنا، ولذلك فإن مثل هذه التجمعات فرصة لنا لاستعراض مدونات السلوك والسياسات العامة الحاكمة لبيئة العمل، والوقوف على المبادرات والبرامج المتعلقة بالإناث، وتحديد طبيعة التحديات والعقبات في جميع عملياتنا التي قد تعوق تحقيق الأهداف الرئيسة».

وأعلن الخرافي خلال حديثه لقيادات ومسؤولي مجموعة زين عن استحداث منصب جديد لتعزيز هذا التوجه، بتعيين مريم سيف رئيسا تنفيذيا للاشتمال والتنوع لبناء الخطط والاستراتيجيات وقيادة مبادرات التمكين، العمل على تعدد الثقافات، تطوير السياسات، توفير بيئة عمل عادلة، وتوظيف الإناث، كما أعلن الخرافي عن بدء تطبيق المجموعة لساعات العمل المرنة لأمهات الأطفال في عمر الروضة لتكون زين من أولى الشركات التي تتبنى هذا النهج، وذلك تسهيلا لهم في متابعة الأعمال بالشكل المطلوب، والاهتمام بواجباتهن العائلية.

وبين الخرافي قائلا «نستهدف من هذه المبادرات معالجة التمييز الكبير على أساس النوع في منطقتنا، والتركيز على الثقافة الداخلية، حيث إنه من الضروري أن تبدأ المؤسسة بنفسها، فنحن حريصون على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حتى تقود وتطوِّر وتحقق النجاح».

