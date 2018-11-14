مال وأعمال

أكد خبراء اقتصاديون دوليون أن الفترة الحالية «مواتية» لاجراء اصلاحات هيكلية ومالية في الكويت باعتبار أن الفترة المناسبة لذلك هي عندما يشهد النمو الاقتصادي تسارعا كما هو الحال الآن.

جاء ذلك في الندوة الاقتصادية التي عقدها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وحملت عنوان (تقرير آفاق الاقتصاد العالمي:الانعكاسات على دولة الكويت والمنطقة) وذلك بمقر الصندوق العربي في الكويت.

وقال المستشار الاقتصادي في الديوان الاميري د. يوسف الابراهيم الذي ترأس الحلقة النقاشية وأدار الحوار أن هذه الحلقة هي التاسعة التي ينظمها المركز بهدف تحفيز الحوار المفتوح بشأن مستجدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والمجتمع العربي.

واستعرض المستشار الابراهيم التطورات الاقتصادية العالمية والاصلاحات الاساسية اللازمة لتهيئة العالم العربي للتصدي للتحديات الناجمة عن الصراعات واللاجئين وارتفاع البطالة وتقلب اسعار النفط.

من جانبه توقع المستشار الاقتصادي لدى صندوق النقد الدولي ومدير ادارة البحوث د. موريس اوبتسفيلد خلال حديثه في الندوة أن يظل النمو الاقتصادي العالمي صامدا في الوقت الحالي وان كان أقل توازنا حيث ثبت النمو الاقتصادي في الاقتصادات الرئيسة.

وأشار اوبتسفيلد الى انه تم تعديل النمو العالمي المتوقع في عام 2018 ليبلغ 7ر3 في المئة من 9ر3 في المئة في وقت سابق.وعزا هذا التراجع في توقعات النمو الى تراجع آفاق بعض الاقتصادات الناشئة وضعف أداء عدد من الاقتصادات المتقدمة مطلع العام الحالي وذلك نتيجة المخاوف العالمية التي انتابت الاسواق العالمية حول السياسات التجارية والنقدية. وتوقع انخفاض النمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط نتيجة انتهاء السياسات المالية التحفيزية التي كانت تطبقها الولايات المتحدة الأميركية.

بدوره عرض الدكتور كاميار موهادس من جامعة كمبريدج والمستشار الاقتصادي لمحافظ مركز دبي المالي العالمي الدكتور كريستوفر بين تحليلا تكميليا للاصلاحات الملطوبة في الكويت والمنطقة لمعالجة التحديات.

