مال وأعمال

عقدت شركة شورى للاستشارات الشرعية بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «مؤتمر شورى السابع للتدقيق الشرعي» تحت رعاية البنك المركزي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية. وقد أعرب الشيخ حمد المزيد، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والمدير العام لشركة شورى، عن عميق شكره للبنك المركزي الأردني لدعمه الكريم ورعايته السامية للمؤتمر، وكذلك للجهات الراعية، البنك الإسلامي الأردني وشركة التأمين الإسلامية، على ما قدموه من دعم مادي سخي وكريم ساهم في انعقاد المؤتمر وتحقيق أهدافه، وهو دعم يعكس درجة الوعي العالي من قبل هذه المؤسسات الرائدة بأهمية موضوع المؤتمر. كما أشاد بالمشاركة الكويتية اللافتة في أعمال المؤتمر والتي تمثلت في مشاركة البنك المركزي الكويتي بعدد من المختصين، وحضور مشاركين من بيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى حضور موفد من سفارة الكويت في الأردن، بالإضافة إلى تقديم الدكتور محمد الشامري من بنك الكويت الدولي ورقة عمل في جلسات المؤتمر. وقد افتتح المؤتمر أعماله بجلسة حوارية تحت عنوان «دور البنوك المركزية في حوكمة التدقيق الشرعي في البنوك الإسلامية»، شارك فيها ممثلون عن البنوك المركزية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وسلطنة عمان، وقدم فيها المتحاورون رؤية مؤسساتهم وانجازاتها تجاه حوكمة التدقيق الشرعي.

وعقب ذلك عقدت أربع جلسات عمل طرحت فيها الأبحاث وأوراق العمل المقدمة في الموضوعات التالية:

الجلسة الأولى: واقع ومستقبل التدقيق الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية

الجلسة الثانية: التدقيق الشرعي الخارجي في ضوء معيار الحوكمة رقم (6) لـ «أيوفي» (AAOIFI) الجلسة الثالثة: توظيف التكنولوجيا في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي. الجلسة الرابعة: التدقيق الشرعي على عمليات شركات التأمين الإسلامي.

كما رافق المؤتمر ثلاث ورشات عمل، الأولى تحت عنوان «العينات الممثلة في عملية التدقيق الشرعي»، والثانية تحت عنوان «تصنيف المخاطر الشرعية في العمل المصرفي الإسلامي»، أما الثالثة فكانت تحت عنوان: «المهارات المالية والمحاسبية للمدقق الشرعي».

التوصيات

وعقب استعراض الأبحاث وأوراق العمل المقدمة في جلسات عمل المؤتمر والتعقيبات عليها والمناقشات والحوارات المستفيضة التي دارت بين الحضور، خلص المؤتمر للتوصيات التالية:

- يرى المؤتمر أن التدقيق الشرعي الخارجي جزء أساسي من إطار الحوكمة الشرعية، وهو يهدف إلى فحص التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية من قبل جهة مستقلة، وعليه فإن وجود إطار فعال للتدقيق الشرعي الخارجي مهم جداً لبيان موقف مستقل عن عمل المؤسسة المالية الإسلامية والحفاظ على سمعتها وثقة المتعاملين وأصحاب العلاقة.

- يثني المؤتمر على الجهود المميزة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في مجال إصدار معايير حوكمة الرقابة الشرعية التي توجتها الهيئة بإصدار معيار الحوكمة رقم 6 بشأن التدقيق الشرعي الخارجي، كما يوصي المؤتمر الهيئة الموقرة ( أيوفي ) بالتواصل مع السلطات الرقابية والإشرافية في الدول كافة لحثها على تبني معيار التدقيق الشرعي الخارجي وتنظيم المهنة وبما يضمن وجود شركات تدقيق شرعي خارجي مستقلة ومحترفة لديها موارد مالية كافية وكوادر بشرية مؤهلة.

- يدعو المؤتمر المؤسسات والبنوك الإسلامية الى تصميم وتطوير تطبيقات وأنظمة خاصة بالتدقيق الشرعي الالكتروني، لتجاوز ثغرات الممارسة اليدوية، والحدّ من وقوع الأخطاء عند تنفيذ عمليات التدقيق ويلبي حاجة الأطراف المعنية. - يدعو المؤتمر شركات التأمين الإسلامي (التكافل) إلى توفير الدعم الكافي للتدقيق الشرعي الداخلي بما يضمن تحقيق أهدافه، ويضمن قيامه بالمهمة المطلوبة منه لمساعدة الشركة على القيام بمسؤوليتها تجاه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية على الوجه الأمثل، ويمكنها من معرفة مواطن الخلل الشرعي للعمل على معالجتها وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية.

