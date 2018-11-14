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افتتح السفير المصري لدى الكويت طارق القوني معرض «ألحان منفردة» للفنان المصري وليد عبيد في قاعة بوشهري تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وأشاد القوني بما تضمنه المعرض من أعمال متميزة كانت المرأة هي الموضوع الرئيسي في معظمها عكس من خلالها الفنان منهج الواقعية التعبيرية في إطار جميل.

كما نوه القوني بدور قاعة بوشهري والقائمين عليها حيث تعد مركًا متميزًا لرعاية الفن في الكويت واستضافة فنانين من مختلف دول العالم وسبق للعديد من الرسامين المصريين أن عرضوا إبداعاتهم فيها مثل محمد عبلة وعمر النجدي وصالح رضا ومجدي الكفراوي.

وأكد القوني في ختام كلمته على أن هذه الفعاليات الثقافية تعكس العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت ومصر وما حدث من تطور في أوجه التعاون بين البلدين على الصعيدين الرسمي والشعبي.

يضم المعرض أكثر من عشرين لوحة تقدم توليفة بين مدرستين الأولى: «الواقعية» والتي تتمثل في اختيار ثيمات وموضوعات من صميم الواقع مثل زواج القاصرات من كبار السن، الشيخوخة، الوحدة..

والثانية هي المدرسة التعبيرية التي لا تقدم محاكاة للواقع كما هو، بل عبر مرآة الفنان وكما انعكس داخل روحه قبل أن يجسده في لوحاته، وهو ما يظهر في المبالغة والخطوط المشوهة والقوية.

بمعنى أن المعرض لاينفصل عن واقعه وقضاياه ويلامس بفكرة أقرب إلى «الكليشيه» لكنه في الوقت نفسه يحمل طاقة تعبيرية عبر ألوان وخطوط عبيد، وهي ألوان تهيمن عليها درجات البني والأصفر الشاحب التي تمنح إحساسًا بالقدم.

وأهم ما يميز المعرض أنه يتمحور حول فكرة المرأة حالاتها ومفهومها وتحولاتها وهمومها.. فيمكن القول إنه في الأساس معرض «بوتريهات» لنساء مجهولات. طفلة تزوجت من عجوز.. شابة حزينة.. شابة ممنوعة من الكلام.. باستثناء لوحات قليلة رجالية مثل لوحة العجوز والمهرج.

