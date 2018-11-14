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غادة الدويلة تحصل على الدكتوراه الفخرية 


حصلت د. غادة حمود الدويلة على شهادة الدكتوراه الفخرية من أكاديمية «CIC» للضيافة الجوية وعلوم الطيران بجمهورية مصر العربية، وذلك تقديراً لإسهاماتها في مجال العمل التطوعي داخل وخارج دولة الكويت.
وفي هذا الإطار عبرت الدويلة في تصريح صحفي عن بالغ السعادة والاعتزاز بمنحها هذا الاستحقاق الفخري، والذي جاء نتيجة مثمرة للدور الذي تقوم به على الأصعدة التطوعية والإنسانية والاحتماعية، لافتة إلى أن الاحتفالية التي حضرتها وكرمت بها أقيمت في القاهرة بحضور عدة شخصيات عربية ودولية، وقدم فقراتها الإعلاميين الكبيرين طارق علام وأحمد خليل. 
وأشارت الدويلة إلى انها ستواصل عملها المجتمعي والتطوعي، وستبذل قصارى الجهود من أجل تحقيق المزيد من التطلعات المستقبلية التي تسهم في خدمة المجتمع.


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