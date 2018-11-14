loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وفاة ستان لي مبتكر شخصيات «مارفل»


أعلنت ابنة ستان لي ، مبتكر شخصيات مثل الرجل العنكوب «سبايدر مان» والرجل الحديدي «أيرون مان» والرجل الأخضر «ذا هالك» وغيرهم من الأبطال الخارقين في عالم قصص مارفل المصورة، عن والدها توفي عن عمر يناهز 95 عاماً.
وكان لي كاتباً ومحرراً ولعب دوراً محوريا في تحول سلسلة مارفل إلى صرح عملاق للقصص المصورة في ستينيات القرن الماضي عندما ابتكر بالتعاون مع آخرين شخصيات أبطال خارقين أحبّتهم الأجيال المتعاقبة من القراء الصغار. وأصبحت الشخصيات الخارقة التي ابتكرها لي جزءا من الثقافة الشعبية وحققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر عندما تحولت قصصها إلى أفلام سينمائية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة