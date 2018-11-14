آخر النهار

أعلنت ابنة ستان لي ، مبتكر شخصيات مثل الرجل العنكوب «سبايدر مان» والرجل الحديدي «أيرون مان» والرجل الأخضر «ذا هالك» وغيرهم من الأبطال الخارقين في عالم قصص مارفل المصورة، عن والدها توفي عن عمر يناهز 95 عاماً.

وكان لي كاتباً ومحرراً ولعب دوراً محوريا في تحول سلسلة مارفل إلى صرح عملاق للقصص المصورة في ستينيات القرن الماضي عندما ابتكر بالتعاون مع آخرين شخصيات أبطال خارقين أحبّتهم الأجيال المتعاقبة من القراء الصغار. وأصبحت الشخصيات الخارقة التي ابتكرها لي جزءا من الثقافة الشعبية وحققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر عندما تحولت قصصها إلى أفلام سينمائية.

