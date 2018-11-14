آخر النهار

رفضت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون. المشاركة في فيلم يتناول قصة حياة الصحافية الفائزة بجائزة بوليترز لينسي أداريو، والعقبات التي مرت بها حتى فازت بالجائزة الأهم في مجال الصحافة عالميا. وذلك لأسباب خاصة.

ويحكي الفيلم عن الصراعات التي مرت بها الصحافية «أداريو» خلال عملها، فقد تعرضت للاختطاف مرتين والاعتداء الجنسي خلال وجودها في ليبيا لتغطية أحداث هناك، وكان من المقرر أن يخرج ستيفن سبلبيرغ الفيلم ويقوم ببطولته جينيفر لورانس، لكنه ذهب إلى سكارليت جوهانسون لتقرر الأخيرة الانسحاب بعد معرفتها بتدخل الأمير محمد بن سلمان في التمويل.

