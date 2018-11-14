آخر النهار

أحيت مجموعة موسيقى الحجرة «خماسي الكلارنيت» أمسية موسيقية لآلة الكلارنيت على مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية، في إطار سلسلة الانشطة الثقافية التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على مدار العام.

وقدمت «الفرقة 18» مقطوعة موسيقية تنوعت بين الشرقي والغربي والكلاسيكي، بدأتها بمقطوعة موسيقى عنوانها «شعار المجموعة»، ثم توالت المقطوعات الموسيقية بهذا الترتيب:: رقصة الفلاحين، بافان - رقم 50، تشاردش - رقصة وطنية هنغارية، الغناء مع أنتون بان، الرقصة الهنغارية، ليخو نيرانينا، موسيقى «كانوا يا حبيبي» لفيروز، وهي من ألحان لييف كنيبر وكلمات الأخوين الرحباني (1974)، جناح كارمن - رقم 1، وداعاً يا فتى، الحركة الدؤوبة، بيربيتون موبيل (الحركة الدائبة)، أراغونيس، وموسيقى أغنية «أنا كل ما أقول التوبة» لعبدالحليم حافظ، وهي من كلمات عبدالرحمن الأبنودي، وألحان بليغ حمدي، رادتزكي مارش (مسيرة)، تيكو تيكو - العصفور - في دقيق الذرة.

وفي ختام الأمسية التي نالت اعجاب الجمهور، قال مشرف الفرقة د.علي فؤاد عازف الكلارنيت، والحاصل على الدكتوراه من معهد الكونسيرفاتوار بالقاهرة وعازف في أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا المصرية ، إن فرقة الخماسي لمحبي الكلارنيت تأسست عام 2016 بدافع حب الموسيقى، وضمن عدد من أساتذة الموسيقى وعازفي آلة الكلارنيت من مصر والكويت، وهم: د.أحمد الدريويش الحاصل على الدكتوراه من جامعة ساوثهامبتون البريطانية، وهو عازف كلارنيت في أوركسترا جامعة كينغسون، وحمد العنزي الحاصل على درجة الماجستير من الجامعة الأردنية، وشيرين شكري الحاصلة على ماجستير التربية الموسيقية قسم أوركسترالي- تخصص كلارنيت من القاهرة وعازفة كلارنيت، ومنصور خليفة الحاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون الموسيقية، وحمد سامي العنزي حاصل على ماجستير من الجامعة الأردنية.

وأكد فؤاد على أن هناك تجانس كبير بين أعضاء الفرقة وجمعهم حب الموسيقى وتحديدا العزف على آلة الكلارنيت، مشيرا إلى أن «الفرقة قدمت أمسية فنية قبل فترة قصيرة على مسرح دار الآثار الاسلامية باليرموك، كما قدمت العديد من الحفلات في السفارات والجامعات الخاصة، واليوم تتشرف الفرقة بتقديم هذه الأمسية على مسرح عبدالحسين عبدالرضا وبدعوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»، ولفت إلى دعوتهم لتقديم حفلة موسيقية في المملكة العربية السعودية ولكن ارتباطهم بمواعيد حفلة في الكويت أحال دون مشاركتهم في السعودية.

يُشار إلى أن الكلارنيت هي آلة نفخ غربية قديمة طورت إلى شكلها الحالي حوالي عام 1700 بواسطة صانع آلات ألماني يُدعى يوهان كريستوف دينر، وأصبحت آلة شائعة ضمن الأوركسترا بحلول عام 1780.

