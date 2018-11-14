آخر النهار

إن عملية صناعة نجوم في هذا القطاع أو ذاك، تتطلب كثيراً من التحرك، بالذات، على صعيد الأغنية، حيث الاغنية الكويتية في هذه المرحلة من تاريخها تتطلب كثيراً من الحراك من صناع صناعة أسماء.. ونجوم.. وجيل.

نعم عندنا أصوات جميلة، وأيضاً مخرجات عالية الجودة من المعهد العالي للفنون الموسيقية، ولكن تلك المخرجات والأصوات والمواهب بحاجة إلى «صناعة» من أجل صقل النجوم.. وتقديمها على طبق من ذهب لجمهور المشاهدين والمستمعين، وبالتالي خدمة الأغنية الكويتية، والتأسيس لمرحلة جديدة من تاريخها ومسيرتها.

إن صناعة النجوم في مجال الأغنية، ليس بالمهمة الأحادية التي يقوم بها مطرب أو ملحن أو شاعر شاب لوحده، بل هي فعل جماعي لأن الحصاد لا يعود على المطرب أو المبدع وحده، بل على الأغنية الكويتية بشكل عام.

لذا تأتي الدعوة لمزيد من البرامج والأفكار المتجددة لاحتضان المواهب وتقديمها بشكل متجدد للجمهور بل هي دعوة لتأسيس مهرجان موسيقي - غنائي لجيل الشباب، من أجل غد الأغنية الكويتية ومستقبلها.

ومثل هكذا أمر بحاجة إلى قرار ومبادرة وتحرك رسمي، يأخذ بعين الاعتبار صناعة أسماء.. ومسيرة.. ونهج غنائي إضافي متجدد.

وعلى المحبة نلتقي.

