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شارك ثلاثة فنانين من الكويت في الملتقى الثالث للفن التشكيلي الخليجي بدولة قطر الشقيقة وذلك بدعوة رسمية من الجمعية القطرية حيث قدموا جوانب من تجربتهم التشكيلية التي تمثل جيل الشباب في الحركة التشكيلية .

هذا وقد استمرت الورشة لـ 5 ايام تخللها جولات ثقافية بحي كتارا الثقافي واختتمت بمعرض فني لجميع المشاركين في الملتقى وتم تكريم جميع الفنانين المشاركين .

وفي نهاية الملتقي قام الفنان أحمد مقيم بتكريم خاص لرئيس الجمعية القطرية للفنون التشكيلية الفنان القدير يوسف السادة هدية تذكارية تتمثل في البوم الكويتي بلون ذهبي .

