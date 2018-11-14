آخر النهار

متضمنة الكثير من المعاني الجميلة والأحاسيس والأداء العالي المختلف، وتقديراً ومحبة للجمهور العراقي الأصيل، يقدّم الفنان الإماراتي د. حسين الجسمي «السفير فوق العادة للنوايا الحسنة» أغنية جديدة حملت عنوان «اجا الليل»، متضمنة في مقدمتها موال عراقي الكلمة، تصدى لكتابته الشاعر رامي العبوديوقد حملت الأغنية تعاوناً مع الملحن علي صابر في لحن الأغنية، ومع الشاعر ضياء الميالي في كلماتها التي تميزت بحوار مع النفس وما تشعر بههذا وأسند الجسمي مهمة التوزيع الموسيقي والمكس والماستر للموزع عثمان عبود، حيث حملت الأغنية اللون الموسيقي العراقي الأصيل، وتميز اللحن بمقام «البيات»الحساس، وإيقاع «الرُّبع» الشهير بالأغنية العراقية.

هذا وقد طرحت وعرضت أغنية «اجا الليل» من خلال قناة د. حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube (ذات الأكثر من مليار مشاهدة) وعبر جميع الإذاعات في الخليج والوطن العربي، الى جانب جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية.

