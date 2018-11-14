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منة فضالي في «زنزانة 7»


نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة صور من كواليس فيلم «زنزانة 7»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام».
وعلقت «فضالي» على الصور قائلة «حيوحشني اوي لمتنا وضحكنا واكلنا سوا أحلى صحاب وعشره عمر بحبكم بجد اوي اوي واأكيد مصطلحاتي اللطيفه حتوحشكم احم احم احلى كواليس فيلم زنزانه 7 سهل حشيش». ويذكر أن فيلم «زنزانة 7» بطولة الفنان نضال الشافعي، علا غانم، مايا نصري، منة فضالي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، الإعلامي تامر أمين، مدحت تيخة، أحمد تهامي، إيمي إسلام، أيمن كشك، منى منير، من تأليف حسام موسى، إنتاج بلال صبري وأيمن كشك، وإخراج إبرام نشأت.


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