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منى زكي من «أهل الكهف» إلى «ترانيم إبليس»


أكثر من عمل سينمائي جديد في انتظار موافقة الفنانة منى زكي على مشاركة نجومه البطولة ومنها فيلم «أهل الكهف» اخراج عمرو عرفة وتأليف أيمن بهجت قمر ومرشح للبطولة أمام منى كل من أحمد عز وأمير كرارة والفنان شريف منير. وإن كانت منى تعلق موافقتها على نهاية كتابة العمل وانتهاء الأبطال المرشحين من أعمالهم حيث إن أحمد عز مرتبط بتصوير فيلم «الممر» مع شريف عرفة ويتردد أن كرارة يعتذر عن العمل لارتباطه بثلاثة أعمال معاً وهي فيلم «كازبلانكا» مع غادة عادل اخراج بيتر ميمي وكذلك الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» والذي حقق نجاحاً كبيراً بجزأيه الأول والثاني كما أنه مرتبط بتقديم برنامج جديد باسم «السهرانين».


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