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تؤكد الفنانة سلمى سالم بأنها تريد الخروج من شخصية المرأة القوية التي فرضها عليها صناع الإخراج والإنتاج، وهي تشير في حديث مطول مع «النهار» أن ما تقدمه من شخصيات لا علاقة لها بها لا من قريب أو بعيد، بل هي مجرد شخصيات تقوم بتقمصها وتمثيلها، وتشير أيضاً إلى أنها وفي أحدث أعمالها والذي يحمل عنوان «مساحات خالية» تقدم شخصية جديدة شكلاً ومضموناً عما قدمته من ذي قبل، وهي تستهل حديثها عن هذا العمل بقولها:

- أخيراً، شخصية جديدة تختلف شكلاً ومضموناً عن كل ما قدمته من ذي قبل من أعمال وشخصيات، وهذه المرة شخصية مغلوبة على أمرها، وهذا ما سأقدمه في مسلسل «مساحات خالية» مع المنتج منقذ السريع والمخرج محمود الدوايمة.

وتستطرد الفنانة سلمى سالم:

- أستطيع التأكيد برغبتي في الخروج من إطار الشخصية القوية، التي تتحكم وتظلم، وهي شخصية بعيدة كل البعد عن شخصيتي الحقيقية، لقد حصرت من قبل الكتاب والمنتجين والمخرجين في إطار تلك الشخصية القوية المتحكمة.. والقاسية.. والتي أعترف بأنني بعيدة عنها كل البعد.. ولكنها ظروف ومتطلبات الحرفة الفنية التي درستها وأحترفها.. ومن يعرفني جيداً، يعلم جيداً بساطتي وطيبتي ومحبتي واحترامي للجميع.

وتعود للحديث عن شخصيتها في «مساحات خالية»:

- دوري في هذه المرة سيكون دور الأم الطيبة والزوجة المسالمة، والتي تعاني من الضغوط التي تحيط بها، سواء من قبل أسرتها أو زوجها.. وقد عشقت الشخصية لأنها مكتوبة بعناية وعمق وبها كثير من الأحاسيس والمضامين الاجتماعية، ما يدعوني إلى تقديم مضامين جديدة في تجسيد الشخصية.. بل انني في هذه الشخصية أقوم بالبكاء مرات عدة وبشكل عفوي، نظراً للظلم والمصاعب والمشاكل التي تتعرض لها تلك المرأة وهي تواجه التحديات الكبار.

وعن معادلات الاختيار بالنسبة لها تقول الفنانة سلمى سالم:

- الاختيار مهمة صعبة إذا ما تميزت النصوص، وأيضاً فريق العمل، لقد قرأت هذا الموسم حتى الآن أكثر من (5) نصوص جديدة، أربعة منها كانت في إطار الشخصية القوية والقاسية، وفي النص الخامس وجدت حالة مغايرة، وهذا ما دفعني إلى الاختيار.

وتتابع:

- وهذا لا يعني النقص في النصوص الباقية، فهي متميزة أيضاً، ولكن أنا شخصياً أبحث عن شخصيات مختلفة وإضافية في رصيد تجربتي الفنية.

وعن الدراما الكويتية تقول الفنانة سلمى سالم:

- علينا أن نؤكد على أمر أساسي، فلولا دعم وزارة الإعلام لما كان للدراما الكويتية أن تبلغ هذه المكانة المرموقة، فقد أسهم ذلك الدعم في إثراء الدراما ودعم مسيرتها وتحقيق تلك الإنجازات والقفزات الكبرى، وستظل على ذلك النهج في ظل اهتمام قيادات وزارة الإعلام بالأخذ بيد الدراما وصناعها، بدليل هذا الحراك العالي المستوى الذي يرسخ حضور الدراما ونجوم أعمالها.

وتقول الفنانة سلمى سالم في ختام حديثها مع «النهار»:

- أثمن دائماً متابعتكم ودعمكم واهتمامكم.. وعساكم على القوة.

