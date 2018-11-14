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تستقبل دور العرض 6 أفلام خلال شهر ديسمبر المقبل، ومطلع شهر يناير المقبل، لتأخذ حظها من العرض والإيرادات، ويشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، ويطلق عليه الموسم الهادئ ومنها أفلام تم تأجيل عرضها خوفًا من الخسائر مع أفلام لنجوم كبار.

ومن الأفلام التي من المقرر أن تعرض في السينمات فيلم «122» للنجم طارق لطفي وأمينة خليل بعدما خرج من موسم عيد الأضحى بسبب تكدس الموسم بعدد كبير من الأفلام التي حجزت مكانها في المنافسات وكشف صناع الفيلم عن أسباب التأجيل وقال منتج العمل: «لقد حرصنا ومنذ اللحظة الأولى من بدء مشروع فيلم 122 على أن نقدم كل الإمكانيات المتاحة من أجل الخروج بالنتيجة الأفضل لعمل سينمائي يرتقي لمستوى تطلعات الجمهور، وكون أن فيلم 122 أول فيلم مصري يعرض بتقنية الـDX4 لذا يجب أن تكون جميع عمليات ما بعد الإنتاج منفذة بالشكل الأمثل والأفضل .

وتعتمد أحداث الفيلم على وجود 3 أبطال رئيسيين يدور حولهم الموضوع ومستمرون طوال الأحداث وهم طارق لطفي، أمينة خليل وأحمد داود مع ظهور عدد آخر من الفنانين كضيوف شرف خلال الأحداث وهم أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، محمد لطفي، جيهان خليل، محمود حجازي، أسماء جلال وهؤلاء يظهرون تباعًا حسب سياق الأحداث التي تعتمد على الغموض والتشويق .

فيلم «122» يشارك في بطولته إلى جانب طارق لطفي وأحمد داود وأمينة خليل وجيهان خليل وأحمد الفيشاوي ومحمد لطفي وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، إنتاج سيف عريبي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

- ومن المتوقع عرض فيلم الفنانة رانيا يوسف وباسم سمرة « دماغ شيطان» « في شهر ديسمبر أو يناير المقبل ولكن لم تحدد الجهة المنتجة للعمل موعداً نهائياً للعرض في السينمات حيث يتبقى لفريق العمل حوالي 5 أيام تصوير في الديكورات الخاصة بالعمل، ويشارك في تلك المشاهد أبطال العمل رانيا يوسف وباسم سمرة، وسلوى خطاب ونادية خيري وعمرو عابد، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، ويستغل منتجه فترة توقف التصوير حاليًا .

فيلم «دماغ شيطان» تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل وبطولة باسم سمرة، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب ونادية خيري وعمرو عابد . - وقرر المنتج وليد صبري عرض الجزء الثاني من فيلم « الكنز»، بنفس الموسم في دور العرض خاصة أن العمل تم الانتهاء من تصويره بالكامل، وكان السبب في تأجيله الفترة الماضية الموسيقى التصويرية لذلك يتم طرحه بدور العرض قبل نهاية العام الحالي . ومن ضمن الأفلام التي يتم عرضها في نفس الموسم فيلم أحمد آدم الجديد «قرمط بيتمرمط» الذي استأنف تصويره الأيام الماضية في الديكورات الخاصة بالعمل ومن المقرر أن ينتهي من تصويره بعد 4 أيام ليدخل بعدها مرحلة المونتاج .. فيلم « قرمط بيتمرمط»، بطولة أحمد آدم، مي سليم وانتصار ودينا فؤاد وبيومي فؤاد وآخرون، ومن تأليف الراحل عبد الله حسن وإخراج أسد فولادكار، ويقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطي الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة من خلالها .

ويواصل أبطال فيلم «زنزانة 7» التصوير في العديد من الأماكن في القاهرة ليدخل مراحل المونتاج استعداداً لعرضه في السينمات، في نفس الموسم الهادئ، حيث أوشكوا على الانتهاء من التصوير، ويجسد بطولة العمل الفنان أحمد زاهر .

وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته مايا نصري، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير .

وكذلك سيعرض ضمن الموسم فيلم «عش الدبابير» ويتبقى لأبطاله يوم واحد تصوير فقط داخل مطار القاهرة، وهو عمل كوميدي بطولة سارة سلامة وإدوارد ومجدي كامل وأحمد سلامة ونور فخري وهو من تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، وتجسد سارة في أحداث الفيلم شخصية نصابة تدعى سحر، تتورط في جريمة معينة تكون سببًا في تطور الأحداث.

