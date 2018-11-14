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الفنان القدير أسامة عباس واحد من النجوم الذين ارتبطت بهم ذاكرة الفن المصري، ارتبط منذ بداياته بشخصية اليهودي وذلك للنجاح الكبير الذي حققه بشخصية «أورلو زوروف» في مسلسل «رأفت الهجان» وضابط الموساد في مسلسل «دموع في عيون وقحة»، وهذا النجاح أهله للمشاركة في الكثير من المسلسلات التي رصدت حياة المجتمع المصري مثل «بوابة الحلواني، أوبرا عايدة، يتربى في عزو، حدائق الشيطان، الدالي، محمود المصري» وآخرها «سابع جار، عوالم خفية».

وقع التلفزيون المصري منذ أيام في خطأ فادح كشفه الزميل أمجد مصباح على صفحات «نجوم وفنون» حيث أذاعوا فقرة كاملة عن وفاة الفنان القدير مدتها ربع ساعة يؤكدون فيها وفاته، وهي المرة العاشرة في عامين يذاع هذا الخبر.

تواصلنا مع الفنان القدير لمعرفة أسباب خروج هذه الإشاعات فقال: «لم أعد أهتم بخبر وفاتي فأنا أكثر فنان عاصر فترات وفاته وهو على قيد الحياة»، وأضاف: لم أعد أهتم بالرد على مثل هذه التفاهات فوسائل «السوشيال ميديا» أصبحت تنشر أخبارا كاذبة في كل يوم وللأسف الخطأ على القنوات التي تصدق المعلومة دون التأكد منها.

وأضاف: أنا بصحة جيدة الحمد لله، أمارس حياتي الطبيعية، وأقرأ العديد من الأعمال وسأشارك في رمضان المقبل، ولكني حتى الآن لم أستقر على العمل الذي سأشارك فيه، والحمد لله حقق دوري في مسلسل «سابع جار» نجاحا كبيرا، واضح أن وفاتي في المسلسل البعض اعتبرها حقيقية، وشاركت في رمضان الماضي بمسلسل «عوالم خفية» وسعدت كثيرا بهذه المشاركة مع صديقي عادل إمام وهو رفيق المشوار منذ بداياتي الفنية.

أسامة عباس، عرفه الوسط الفني بأدائه الطبيعي لكل الأدوار التي قام بتجسيدها لينتقل بموهبته من الأداء الكوميدي إلى التنوع والتألق في الأدوار التراجيدية، واعتبر أسامة أن الأعمال الفنية التي شارك فيها وحققت نجاحا كبيرا كانت بسبب أن الجمهور المتعطش لأعمال تشبه حياته وتفاصيلها وشخوصها وبيوتها، وهذا ما يفسر أن نجاح أعمال العنف والأكشن تنجح لكنها لا تبقى لكن ما يبقى الأعمال التي ترصد المجتمع بتفاصيله لأن واقعية الأحداث هي السبب الأساسي لتحقيق نجاح أي عمل فني، وهذا ما يفسر بقاء مسلسلات مثل: «ليالي الحلمية، بوابة الحلواني» وغيرها حتى الآن.

